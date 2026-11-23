Liniers consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol femenino de la Liga del Sur, luego de superar a Petroquímicos por penales en una definición que terminó con festejo para el conjunto albinegro.

El partido finalizó igualado 2 a 2 durante el tiempo reglamentario, por lo que el título y el ascenso debieron resolverse desde los doce pasos, donde el chivo se impuso por 2 a 0.

Paulina Acevedo Ocampo fue la gran protagonista de Liniers durante los 90 minutos, al convertir los dos goles del equipo local.

Por su parte, Renata Segovia y Camila Raul anotaron para Petroquímicos, que logró mantenerse en partido y llevó la definición hasta los penales.

En esa instancia, el conjunto dirigido por Tomás Onorio fue más efectivo y consiguió imponerse sin recibir goles, para desatar el festejo por el campeonato y el ascenso.

De esta manera, Liniers cerró la temporada con el objetivo cumplido y aseguró su lugar en la máxima categoría del fútbol femenino liguista.

Petroquímicos, conducido por Antonella Tacchetti, quedó a las puertas del ascenso después de una final que se resolvió recién desde los doce pasos.