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Liniers venció a Petroquímicos por penales y logró el ascenso a Primera en el fútbol femenino
El chivo igualó 2 a 2 durante los 90 minutos y se impuso por 2 a 0 en la definición desde los doce pasos.
Liniers consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol femenino de la Liga del Sur, luego de superar a Petroquímicos por penales en una definición que terminó con festejo para el conjunto albinegro.
El partido finalizó igualado 2 a 2 durante el tiempo reglamentario, por lo que el título y el ascenso debieron resolverse desde los doce pasos, donde el chivo se impuso por 2 a 0.
Paulina Acevedo Ocampo fue la gran protagonista de Liniers durante los 90 minutos, al convertir los dos goles del equipo local.
Por su parte, Renata Segovia y Camila Raul anotaron para Petroquímicos, que logró mantenerse en partido y llevó la definición hasta los penales.
En esa instancia, el conjunto dirigido por Tomás Onorio fue más efectivo y consiguió imponerse sin recibir goles, para desatar el festejo por el campeonato y el ascenso.
De esta manera, Liniers cerró la temporada con el objetivo cumplido y aseguró su lugar en la máxima categoría del fútbol femenino liguista.
Petroquímicos, conducido por Antonella Tacchetti, quedó a las puertas del ascenso después de una final que se resolvió recién desde los doce pasos.
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