Un camionero que circulaba con la batea levantada por la Ruta 33 chocó contra un puente y causó daños a la estructura la noche de este martes.

De acuerdo con información de la Policía Vial de Tornquist, el siniestro se produjo en el kilómetro 132, en el acceso a Pigüé, y el conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González.

En un video enviado a La Brújula 24 se observa el instante en el que la batea golpea de lleno contra la parte metálica de la estructura. González es oriundo de Bahía Blanca y resultó ileso tras el impacto.

Las autoridades solicitaron la intervención de Vialidad Nacional para realizar una inspección de la estructura.