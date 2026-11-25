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Video: camionero circulaba con la batea levantada y chocó contra un puente en la Ruta 33
Impactó de lleno contra la parte alta de estructura.
Un camionero que circulaba con la batea levantada por la Ruta 33 chocó contra un puente y causó daños a la estructura la noche de este martes.
De acuerdo con información de la Policía Vial de Tornquist, el siniestro se produjo en el kilómetro 132, en el acceso a Pigüé, y el conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González.
En un video enviado a La Brújula 24 se observa el instante en el que la batea golpea de lleno contra la parte metálica de la estructura. González es oriundo de Bahía Blanca y resultó ileso tras el impacto.
Las autoridades solicitaron la intervención de Vialidad Nacional para realizar una inspección de la estructura.
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