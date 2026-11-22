Bella Vista y Libertad protagonizarán este domingo la final de los playoffs del torneo Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur, en un encuentro que determinará al próximo rival de Huracán.

El partido comenzará a las 16 en el estadio de Bella Vista y tendrá como árbitro principal a Facundo Altuna.

Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para acceder a la definición del segundo certamen del año, en la que ya tiene asegurado su lugar Huracán.

El conjunto de Ingeniero White llega a esta instancia con una doble ventaja deportiva, ya que se consagró campeón del Apertura y también terminó como el mejor equipo de la fase regular del Clausura.

De esta manera, Bella Vista intentará aprovechar su localía para avanzar a la final, mientras que Libertad buscará conseguir una victoria como visitante que le permita continuar en la pelea por el título.

El ganador del encuentro deberá enfrentar posteriormente a Huracán para definir al campeón del Clausura, en una instancia decisiva para el cierre de la temporada de la máxima categoría del fútbol liguista.

El sábado, Olimpo venció a Tiro Federal, ganó el Clausura del Promocional y jugará por el ascenso.

