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Bella Vista y Libertad se juegan el pase a la final del Clausura
Se enfrentarán este domingo, desde las 16, con el arbitraje de Facundo Altuna. El ganador avanzará a la definición del segundo torneo de la temporada, donde espera Huracán.
Bella Vista y Libertad protagonizarán este domingo la final de los playoffs del torneo Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur, en un encuentro que determinará al próximo rival de Huracán.
El partido comenzará a las 16 en el estadio de Bella Vista y tendrá como árbitro principal a Facundo Altuna.
Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para acceder a la definición del segundo certamen del año, en la que ya tiene asegurado su lugar Huracán.
El conjunto de Ingeniero White llega a esta instancia con una doble ventaja deportiva, ya que se consagró campeón del Apertura y también terminó como el mejor equipo de la fase regular del Clausura.
De esta manera, Bella Vista intentará aprovechar su localía para avanzar a la final, mientras que Libertad buscará conseguir una victoria como visitante que le permita continuar en la pelea por el título.
El ganador del encuentro deberá enfrentar posteriormente a Huracán para definir al campeón del Clausura, en una instancia decisiva para el cierre de la temporada de la máxima categoría del fútbol liguista.
El sábado, Olimpo venció a Tiro Federal, ganó el Clausura del Promocional y jugará por el ascenso.
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