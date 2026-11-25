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Abel Pintos, distinguido por su compromiso social: "Los marginados tienen voz, pero no son escuchados"
El cantautor whitense recibió un reconocimiento de la revista Noticias por su labor en favor de la educación y la salud pública.
Abel Pintos fue uno de los protagonistas de la celebración por los 50 años de la revista Noticias, donde recibió una distinción por su compromiso social y por poner su popularidad al servicio de distintas iniciativas vinculadas a la educación y la salud pública.
Lejos de centrar su discurso en los logros alcanzados a lo largo de su carrera artística, el cantante bahiense aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de escuchar a los sectores más relegados de la sociedad.
"Los marginados tienen voz, pero no son escuchados", expresó el músico durante la ceremonia, según consignó la publicación.
El artista recibió el reconocimiento de manos de Juan Carr, referente de Red Solidaria, durante un acto que se desarrolló este martes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el que fueron distinguidas 10 personalidades de diferentes ámbitos.
En su discurso, Abel recordó su reciente participación en la visita del papa León XIV a la Argentina, cuando tuvo la oportunidad de cantar junto al coro del Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.
El bahiense dedicó el premio a quienes residen en esa institución y transmitió un mensaje que le habían encomendado sus integrantes: "En el Cottolengo la discapacidad no la sufrimos. Allí se vive con alegría".
También hizo extensiva la dedicatoria a la memoria del fotógrafo José Luis Cabezas, cuya hermana Gladys estuvo presente en la ceremonia. El cierre del encuentro estuvo a cargo del propio Pintos, quien interpretó uno de sus grandes éxitos, Motivos.
🤝 El saludo entre Abel Pintos y Jorge Fontevecchia durante la celebración por los 50 años de la Revista Noticias en la Legislatura porteña. 📲 Más información en https://t.co/fhTbHdYMfR https://t.co/KsFpqUC7wm— Perfil.com (@perfilcom) November 25, 2026
Con más de 30 años de trayectoria, el artista oriundo de Ingeniero White ha impulsado diferentes proyectos solidarios. Entre ellos se destaca la donación permanente de las regalías de su álbum Alta en el cielo a hospitales públicos, además de distintas iniciativas vinculadas a la capacitación, la cultura y la generación de oportunidades laborales.
La distinción llega poco más de un mes después de que el bahiense se quedara con el Martín Fierro de Oro de la Música, otro de los grandes reconocimientos de su carrera.
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