La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este martes suspender el polémico homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo, encabezada por la decana Ana Josefina Arias, y contó con 15 votos a favor y uno en contra.

El reconocimiento había sido aprobado el pasado 27 de octubre e incluía la instalación de un cuadro-escultura con la figura de Santucho en uno de los patios internos de la sede universitaria.

La iniciativa había sido impulsada por el colectivo cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y presentada por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al espacio político que lidera Juan Grabois.

Tras las numerosas expresiones de rechazo, las autoridades de la facultad reconocieron que la propuesta no había sido suficientemente debatida al momento de su aprobación.

En reemplazo del homenaje, se promoverá una actividad académica con especialistas de distintas disciplinas y corrientes ideológicas para analizar el contexto histórico, político, económico y social de aquellos años.

El rechazo de las autoridades y las denuncias judiciales

Uno de los que se había pronunciado en contra de la iniciativa fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien cuestionó que la universidad reconociera a una persona que recurrió a la violencia contra gobiernos democráticos.

Por su parte, el rectorado respaldó la suspensión del acto y ratificó su compromiso con los principios democráticos.

La controversia también llegó a la Justicia. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que se investigara a las autoridades de la facultad por la posible comisión del delito de apología del delito y requirió una medida cautelar para impedir la realización del homenaje.

Santucho fue uno de los principales referentes de las organizaciones guerrilleras que actuaron en la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Bajo su conducción, el ERP llevó adelante secuestros, asesinatos y acciones armadas, incluso durante gobiernos constitucionales.

Murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, meses después del inicio de la última dictadura. Sus restos nunca fueron recuperados.