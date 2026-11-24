Un chofer de Uber de 43 años protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes, luego de perder el control del automóvil que conducía y terminar sobre la vereda, contra la persiana metálica de un comercio.

El hecho se registró alrededor de la medianoche en la intersección de avenida Alem y Cuyo, donde un Renault Logan impactó contra el local denominado “La Casa del Cartucho”. Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo, identificado como Ariel Antonio Berth, manifestó que habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

Al momento del accidente, el hombre se encontraba trabajando como chofer de la aplicación Uber y trasladaba como pasajera a Julieta Alana Martínez, de 21 años. Una ambulancia acudió al lugar y, tras evaluar al automovilista, el personal médico dispuso su traslado al Hospital Municipal, sin riesgo de vida.

Por su parte, la joven fue trasladada por su padre a la clínica Osecac para ser sometida a una evaluación médica. Los daños fueron en la persiana y la vidriera. En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1.