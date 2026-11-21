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Olimpo y Tiro Federal juegan una final clave por el Clausura
El aurinegro puede quedarse con el segundo torneo de la temporada y avanzar a la definición por el título y el ascenso ante Comercial. El partido se disputará este sábado, desde las 16, en el Roberto Carminatti.
Olimpo y Tiro Federal protagonizarán este sábado la final de los playoffs del torneo Clausura de la Primera División B de la Liga del Sur, en un encuentro que puede definir al ganador del segundo certamen de la temporada.
El partido se disputará desde las 16 en el estadio Roberto Carminatti y tendrá como árbitro principal a Franco Páez.
Si Olimpo consigue la victoria, se adjudicará el Clausura y accederá a la final por el título y el ascenso frente a Comercial, que se consagró campeón del Apertura.
Sin embargo, si el ganador es Tiro Federal, la definición del Clausura se extenderá a un encuentro adicional entre los mismos protagonistas.
Esto se debe a que el aurinegro terminó como el mejor equipo de la fase regular y cuenta con esa ventaja deportiva para disponer de una segunda oportunidad de quedarse con el certamen.
De esta manera, el conjunto de Villa Mitre buscará dar el golpe en el Carminatti para forzar una nueva final, mientras que Olimpo intentará aprovechar su primera posibilidad de consagrarse.
En caso de igualdad al término de los 90 minutos, el ganador se definirá mediante tiros desde el punto penal, una modalidad que también se aplicará si resulta necesario disputar una final extra.
El vencedor del Clausura se enfrentará posteriormente con Comercial para determinar al campeón de la temporada y al equipo que conseguirá el ascenso a la Primera División A de la Liga del Sur.
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