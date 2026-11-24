EDES informó que realizará un corte del servicio eléctrico desde las 21 de este martes hasta las 8 del miércoles, en el microcentro por obras de reparación.

La afectación comprende las calles Alsina, Soler, Las Heras y Chiclana y los trabajos consistirán en la reparación en un tendido subterráneo.

La empresa explicó que la obra a realizar requiere "desvincular ese cuadrante".