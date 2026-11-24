Noticias A
Anuncian un corte de electricidad en el microcentro por 11 horas
Se realizará un trabajo con la instalación subterránea.
EDES informó que realizará un corte del servicio eléctrico desde las 21 de este martes hasta las 8 del miércoles, en el microcentro por obras de reparación.
La afectación comprende las calles Alsina, Soler, Las Heras y Chiclana y los trabajos consistirán en la reparación en un tendido subterráneo.
La empresa explicó que la obra a realizar requiere "desvincular ese cuadrante".
Anuncian un corte de electricidad en el microcentro por 11 horas
Cómo impactará en el mercado inmobiliario bahiense la llegada de inversiones al Polo
Rico, económico y sin horno: receta clásica para hacer turrón de Quaker
Cómo preparar hamburguesas de garbanzos caseras y llenas de sabor
Se espera una mañana fresca y una tarde cálida para este miércoles
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Estafó a comerciantes de la FISA con transferencias falsas: quedó detenido
-
Noticias B23 horas ago
Detuvieron a un menor acusado de sustraer 20 placas de tumbas del cementerio
-
Noticias B12 horas ago
Chofer de Uber perdió el control del auto y se incrustó contra el frente de La Casa del Cartucho
-
Noticias B14 horas ago
El Gobierno reemplazó a las máximas autoridades de PAMI
-
Destacada C6 horas ago
La detienen por ser cómplice de los abusos sexuales que sufrió su hija
-
Deportes13 horas ago
Con la ilusión intacta: Argentina enfrenta a Dinamarca por el Mundial Sub 17
-
El Tiempo14 horas ago
El fuerte viento del sur será protagonista en un martes fresco y soleado
-
Noticias B12 horas ago
El papa Francisco y sus encuentros con el diablo: "Me miró con ojos llameantes"