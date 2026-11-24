Una mujer de 48 años fue detenida este martes en Bahía Blanca luego de que quedara firme la condena a 18 años de prisión por haber permitido que su pareja abusara sexualmente de su hija durante años.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), en cumplimiento de una orden de allanamiento y detención dispuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial local.

La medida judicial contemplaba un allanamiento en una vivienda de la localidad de Cabildo, aunque los investigadores establecieron que la mujer no se encontraba en ese domicilio. A partir de distintas averiguaciones, los efectivos determinaron que podría estar en una parada de colectivos ubicada en Sarmiento al 200, desde donde partiría un servicio con destino a esa localidad.

Los policías se dirigieron al lugar y concretaron su detención. Posteriormente, fue trasladada a la sede de la DDI.

Una década de abusos y pedidos de ayuda desoídos

De acuerdo con la investigación, la víctima sufrió reiterados abusos sexuales por parte de la pareja de su madre entre los 8 y los 18 años.

Pese a los reiterados pedidos de ayuda de su hija, la mujer hizo caso omiso a lo que ocurría y nunca efectuó una denuncia contra su pareja.

La madre fue condenada en 2022 a 18 años de prisión por su participación en los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción de corrupción de menores agravada. Por su parte, el autor de los abusos había sido condenado en 2017 a 23 años de cárcel.

La detención de la mujer se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia en su contra. La identidad de la condenada se mantiene en reserva para resguardar a la víctima.