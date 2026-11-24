Destacada A
La detienen por ser cómplice de los abusos sexuales que sufrió su hija
La Justicia dejó firme la condena a 18 años de prisión por haber permitido que su pareja cometiera los delitos durante más de una década. Fue interceptada en una parada de colectivos cuando se disponía a viajar a Cabildo.
Una mujer de 48 años fue detenida este martes en Bahía Blanca luego de que quedara firme la condena a 18 años de prisión por haber permitido que su pareja abusara sexualmente de su hija durante años.
El operativo estuvo a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), en cumplimiento de una orden de allanamiento y detención dispuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial local.
La medida judicial contemplaba un allanamiento en una vivienda de la localidad de Cabildo, aunque los investigadores establecieron que la mujer no se encontraba en ese domicilio. A partir de distintas averiguaciones, los efectivos determinaron que podría estar en una parada de colectivos ubicada en Sarmiento al 200, desde donde partiría un servicio con destino a esa localidad.
Los policías se dirigieron al lugar y concretaron su detención. Posteriormente, fue trasladada a la sede de la DDI.
Una década de abusos y pedidos de ayuda desoídos
De acuerdo con la investigación, la víctima sufrió reiterados abusos sexuales por parte de la pareja de su madre entre los 8 y los 18 años.
Pese a los reiterados pedidos de ayuda de su hija, la mujer hizo caso omiso a lo que ocurría y nunca efectuó una denuncia contra su pareja.
La madre fue condenada en 2022 a 18 años de prisión por su participación en los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción de corrupción de menores agravada. Por su parte, el autor de los abusos había sido condenado en 2017 a 23 años de cárcel.
La detención de la mujer se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia en su contra. La identidad de la condenada se mantiene en reserva para resguardar a la víctima.
La detienen por ser cómplice de los abusos sexuales que sufrió su hija
Llega La Noche de los Museos: 16 espacios presentan más de 55 propuestas gratuitas
Internaron de urgencia a una ciclista tras un choque en el centro
La Copa América volverá a disputarse en EEUU en 2028 con nuevo formato
Obras hidráulicas: invertirán más de $7.000 millones para proteger a cinco barrios
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Un corte de servicio eléctrico afectó a un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B8 horas ago
Estafó a comerciantes de la FISA con transferencias falsas: quedó detenido
-
Noticias B22 horas ago
El aeropuerto y la terminal de ómnibus tendrán estacionamiento medido: cuáles serán los valores
-
Noticias B17 horas ago
Detuvieron a un menor acusado de sustraer 20 placas de tumbas del cementerio
-
Noticias A6 horas ago
Chofer de Uber perdió el control del auto y se incrustó contra el frente de La Casa del Cartucho
-
Noticias B9 horas ago
El Gobierno reemplazó a las máximas autoridades de PAMI
-
Uncategorized21 horas ago
Se anticipa un martes ventoso
-
El Tiempo8 horas ago
El fuerte viento del sur será protagonista en un martes fresco y soleado