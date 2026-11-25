La llegada de los días de calor hace que los ventiladores de techo vuelvan a convertirse en protagonistas dentro de los hogares. Sin embargo, después de varios meses sin utilizarlos, es habitual encontrar una importante acumulación de polvo y suciedad sobre las aspas.

Para resolver este inconveniente, existe un método sencillo, económico y práctico que no requiere desmontar el artefacto y cuyo principal elemento es una funda de almohada en desuso.

La técnica permite retirar la suciedad sin dispersarla por el ambiente, evitando tener que limpiar posteriormente los muebles y el piso de la habitación.

Cómo limpiar el ventilador de techo, paso a paso

Antes de comenzar, es indispensable desconectar el suministro eléctrico y contar con una escalera segura. El procedimiento consiste en envolver cada aspa con la funda de almohada y retirarla lentamente, ejerciendo una leve presión con las manos. De esta manera, la suciedad queda contenida en el interior de la tela. Una vez finalizada la tarea, basta con sacudir la funda al aire libre y lavarla.

Cómo limpiar el ventilador de techo y sacar el polvo acumulado sin desmontarlo Foto: Gemini

Qué hacer si las aspas tienen manchas o grasa acumulada

Cuando la suciedad resulta más difícil de remover, se puede recurrir a un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y detergente neutro, siempre que el material del ventilador lo permita.

En cuanto al motor, se aconseja utilizar un trapo seco o un cepillo de cerdas suaves y evitar el contacto de los componentes eléctricos con líquidos.

Según publicó Canal 26, antes de poner nuevamente en funcionamiento el artefacto es importante comprobar que no queden restos de humedad y que todos sus componentes estén correctamente ajustados.

Realizar esta limpieza de manera periódica, especialmente durante los meses de mayor utilización, ayudará a evitar que la suciedad vuelva a acumularse.