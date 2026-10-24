Olimpo venció a Sansinena y aseguró el Nº1 del Clausura del Promocional

Olimpo derrotó este sábado 2-0 a Sansinena en el estadio Roberto Carminatti y aseguró el primer puesto de la fase regular del Torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur, cuando todavía resta una fecha para completar el calendario.

El Aurinegro, que llegaba a la 13ª jornada como único líder con 27 puntos, abrió el marcador a los 10 minutos por intermedio de Braian Gastón Vega Guajardo.

El segundo tanto llegó sobre el cierre del encuentro, a través de Marco Nahuel Colmenares, para establecer el 2-0 definitivo y confirmar al conjunto de Olimpo como Nº1 de cara a los playoffs que definirán al ganador del Clausura.

En otro de los partidos disputados este sábado, Tiro Federal venció 2-0 a Dublin en el estadio Onofre Pirrone. Joaquín Rubén Martínez Antúnez marcó a los 16 minutos y Gino Carrozzi amplió la diferencia a los 67.

Pacífico de Bahía Blanca, en tanto, consiguió una victoria como visitante frente a Comercial por 3-1. Lisandro Mariano Muzi convirtió dos goles, a los 43 y 75 minutos, mientras que Franco Matías Orrego anotó a los 58. Fernando Ángel Kessler descontó para el conjunto portuario a los 51.

La 13ª y penúltima fecha del Promocional se completará este domingo, desde las 16, cuando Rosario Puerto Belgrano reciba a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento.

En la Primera A, la jornada comenzó el viernes con el triunfo de Huracán por 2-0 frente a San Francisco, resultado que le permitió quedar al frente del Clausura.

La actividad continuará este domingo, desde las 16, con los encuentros La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting. Este último partido se disputará sin público visitante.

La fecha se cerrará el lunes, también a las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Posiciones

Liga del Sur - Promocional | Clausura Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Olimpo 13 9 3 1 29 6 +23 30 2 Tiro Federal 13 7 4 2 29 13 +16 25 3 Rosario PB 12 5 6 1 16 12 +4 21 4 Comercial 13 5 4 4 20 25 -5 19 5 Pacífico BB 13 4 6 3 13 10 +3 18 6 Sansinena 13 2 5 6 14 25 -11 11 7 Pacífico C 12 2 3 7 12 27 -15 9 8 Dublin 13 1 1 11 14 29 -15 4 Final extra Playoff