Con una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, ubicado en Saavedra 951, se presentó una nueva edición de la Noche de los Museos, que tendrá lugar este sábado 28 de noviembre.

Entre las 19 y las 24, 15 espacios culturales y el Palacio Municipal abrirán sus puertas al público con entrada libre y gratuita, en una jornada que contará con más de 55 propuestas destinadas a vecinos de todas las edades.

La programación incluirá experiencias interactivas, exposiciones, food trucks y espectáculos de música en vivo, con propuestas que abarcarán distintos géneros, entre ellos jazz, folclore y cumbia.

Durante la presentación, el intendente Federico Susbielles destacó que “es una gran oportunidad para que miles y miles de bahienses puedan conocer y disfrutar una de las cosas más preciadas que tenemos en el distrito”.

“Los museos de la ciudad están creciendo en cantidad de espectadores año tras año; cada vez más gente participa y nosotros aspiramos a que en esta nueva edición se sumen muchos más”, expresó el jefe comunal.

En diálogo con La Brújula 24, la directora del Museo y Archivo Histórico, Ana Miravalles, destacó el trabajo colectivo que permitió concretar una nueva edición de la iniciativa. “Es resultado del trabajo de muchísima gente, de distintas inquietudes, de distintas ideas”, expresó.

En ese sentido, la directora valoró la posibilidad de que cada institución pueda abrir sus puertas con diferentes propuestas y permitir que los vecinos encuentren en esos espacios “respuestas a sus intereses, a sus inquietudes”.

Una de las particularidades de la jornada será la disponibilidad de 3 recorridos de colectivos gratuitos, que permitirán a los asistentes trasladarse entre los distintos espacios durante toda la noche. Además, habrá una combi que facilitará el traslado hasta el Fortín Cuatreros, en General Daniel Cerri, que también formará parte del circuito cultural.

Por su parte, la titular del área municipal de Turismo, Karina Sánchez, confirmó que el Bus Turístico contará con un itinerario especial y que la oficina de información turística permanecerá abierta durante toda la jornada.

Una de las novedades de esta edición será la apertura del despacho del intendente, en el Palacio Municipal, donde los visitantes podrán apreciar la obra Proa a pleno sol, del reconocido artista Benito Quinquela Martín, que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad desde 1954.

La iniciativa busca acercar a la comunidad al patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad, a través de una programación que permitirá conocer los museos y sus actividades en un horario diferente al habitual.

La programación completa, museo por museo

Ruta 1

2Museos, Bellas Artes y MAC (Sarmiento 450): tres muestras, la Bienal de Tipografía Latinoamericana, un DJ set en la terraza, un encuentro de bateristas al aire libre y un buffet a cargo de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Artes Visuales.

tres muestras, la Bienal de Tipografía Latinoamericana, un DJ set en la terraza, un encuentro de bateristas al aire libre y un buffet a cargo de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Artes Visuales. Galpón Enciclopédico (San Lorenzo 710): recorrido por una colección de objetos cotidianos, herramientas, antigüedades y elementos vinculados con la historia de las familias inmigrantes.

recorrido por una colección de objetos cotidianos, herramientas, antigüedades y elementos vinculados con la historia de las familias inmigrantes. Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel (Laprida 268): apertura del espacio dedicado a preservar el patrimonio radiofónico.

apertura del espacio dedicado a preservar el patrimonio radiofónico. Museo Pedro Médici (Coronel Suárez 648): exposición de fonógrafos, gramófonos, victrolas, cajas de música, pianolas, discos de pasta y documentos históricos de la región.

Ruta 2

Museo de Ciencias – Parque de la Ciudad (Castelli 3702): recorrido por la muestra permanente Desde el origen y, a partir de las 21, observación del cielo con telescopios del grupo Astronomía Bahía Blanca.

recorrido por la muestra permanente Desde el origen y, a partir de las 21, observación del cielo con telescopios del grupo Astronomía Bahía Blanca. Museo y Archivo Histórico (Saavedra 951): las muestras Atando cabos y El museo del museo, dedicadas a la historia de la ciudad y a la construcción de su memoria colectiva.

las muestras Atando cabos y El museo del museo, dedicadas a la historia de la ciudad y a la construcción de su memoria colectiva. Palacio Municipal (Alsina 65): exhibición de la obra Proa a pleno sol, de Benito Quinquela Martín, en el despacho del intendente.

exhibición de la obra Proa a pleno sol, de Benito Quinquela Martín, en el despacho del intendente. CiCO (Santa Fe 391): recorrido por la historia de la Cooperativa Obrera y del cooperativismo, espectáculos de tango a las 20 y a las 22, además de café y panificados.

recorrido por la historia de la Cooperativa Obrera y del cooperativismo, espectáculos de tango a las 20 y a las 22, además de café y panificados. Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560): apertura de sus instalaciones, que albergan distintas actividades artísticas, educativas y culturales.

apertura de sus instalaciones, que albergan distintas actividades artísticas, educativas y culturales. Museo y Parque Estereoscópico El Histórico (Italia 19): fotografías antiguas en 3D mediante equipos de fines del siglo XIX y proyecciones audiovisuales sobre la historia bahiense.

Ruta 3 – Ingeniero White

Ferrowhite Museo Taller (Juan B. Justo 3835): exposición de las producciones realizadas durante 2026 en sus talleres comunitarios de teatro, cerámica, música, textiles y otras disciplinas.

exposición de las producciones realizadas durante 2026 en sus talleres comunitarios de teatro, cerámica, música, textiles y otras disciplinas. Museo del Puerto de Ingeniero White: presentación de Fragmenta, una muestra de registros audiovisuales de Bahía Blanca de las décadas del 70, 80 y 90. Habrá paella, folclore a las 20 con Amaneceres de América y cumbia a las 21 con el grupo Jawar.

presentación de Fragmenta, una muestra de registros audiovisuales de Bahía Blanca de las décadas del 70, 80 y 90. Habrá paella, folclore a las 20 con Amaneceres de América y cumbia a las 21 con el grupo Jawar. Museo del Deporte Atilio Fruet (Drago 45): una radio abierta que recuperará transmisiones históricas del deporte bahiense, con audios originales de competencias de midget y momentos destacados de las carreras de Emanuel Ginóbili y Lautaro Martínez.

una radio abierta que recuperará transmisiones históricas del deporte bahiense, con audios originales de competencias de midget y momentos destacados de las carreras de Emanuel Ginóbili y Lautaro Martínez. Museo de Informática Espacio TEC (Thompson 665): exhibición Cultura Apple, con motivo de los 50 años de la marca, computadoras históricas en funcionamiento y videojuegos clásicos.

exhibición Cultura Apple, con motivo de los 50 años de la marca, computadoras históricas en funcionamiento y videojuegos clásicos. Espacio para la Memoria Ex Prefectura (Guillermo Torres 4194): participará por primera vez de la Noche de los Museos, tras su apertura en marzo de este año.

Recorrido especial en combi – General Daniel Cerri

- Museo Fortín Cuatreros (Pernici y Alvarado): muestras sobre la historia y el patrimonio de la localidad, espectáculos de folclore con Rumel Mulelú, bailarines, feria de emprendedores y patio de comidas.

La programación detallada y los recorridos de los colectivos gratuitos se pueden consultar en el sitio oficial de la Noche de los Museos.