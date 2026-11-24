El papa Francisco dejó registradas durante más de tres décadas reflexiones sobre la fe, la culpa, el paso del tiempo y experiencias que interpretó como encuentros con el demonio. Esos apuntes integran El diario personal del Papa Francisco, un volumen que reúne textos privados de Jorge Mario Bergoglio escritos entre 1992 y agosto de 2024. Ahora, horas antes de su lanzamiento oficial, se conoció un fragmento en el que reveló haber visto al diablo. “Me miró con ojos llameantes”, aseguró.

La publicación permite conocer una faceta reservada del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años. El libro se lanzará hoy en cinco idiomas y llegará a 94 países.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presenta y comenta los apuntes reunidos en el libro. El material procede de un cuaderno negro que Bergoglio había llevado consigo desde 1992 y que hizo trasladar desde Buenos Aires al Vaticano después de ser elegido Papa en 2013. En 2025, durante una conversación sobre los protocolos médicos que debían aplicarse si perdía la conciencia de manera irreversible, Francisco se lo mostró a Fernández y planteó que algunos pasajes podrían publicarse si ayudaban a otras personas.

Entre los pasajes divulgados, uno de los más llamativos refiere a tres episodios que Francisco consideró apariciones físicas del diablo. Las situaciones, según escribió, ocurrieron en distintos momentos de su vida y antes de su muerte mantuvieron un lugar en su memoria.

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, el entonces Papa recordó que había vivido tres instantes en los que estaba convencido de haber visto físicamente al demonio. El primero ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.

“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, anotó en referencia a aquella experiencia. El pasaje forma parte de una copia anticipada de la edición francesa del libro, publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP.

El segundo episodio, según los extractos difundidos, transcurrió en una capilla de las carmelitas. Francisco describió: “Me miró con ojos llameantes”. Luego, agregó que esos ojos le resultaron aún más intensos que los del encuentro anterior.

El tercer hecho habría tenido lugar en Roma, pocos días después de un viaje a Chile que estuvo atravesado por la crisis de abusos en la Iglesia. Bergoglio escribió que, durante una reunión, vio a esa presencia y escuchó una voz. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, consignó en sus apuntes.

La anotación del 24 de enero de 2021 precisa que la voz le dijo: “Ahora conseguí todo lo que quería”. Francisco señaló que no pudo olvidar su aspereza y dejó asentado que tuvo la posibilidad de abandonar la reunión. Interpretó esa salida como una liberación concedida por Dios.

En su última anotación, fechada el 18 de agosto de 2024, Francisco volvió sobre las ocasiones en que creyó haber visto al demonio. Recordó los episodios ocurridos desde un auto y durante una misa, afirmó que esa presencia reaparecía en distintas situaciones y pidió a la Virgen que lo cuidara y ayudara.

El diario también incluye una anotación del 7 de junio de 2018 en la que Francisco relató una visión ocurrida la noche anterior, mientras se preparaba para dormir. Según el pasaje, el Papa afirmó haber visto “las puertas del infierno”.

“La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”, dejó escrito. En ese contexto, señaló que tomó el rosario como un arma frente al temor que le había provocado aquella visión.

Fuente: Infobae