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Colapinto piensa en Qatar: el desafío que le espera tras su paso por Las Vegas
El piloto argentino afrontará un nuevo compromiso de la Fórmula 1 en el circuito de Lusail, con características muy diferentes a las de la última competencia en Estados Unidos.
Luego de su gran actuación en el Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó en el sexto puesto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, Franco Colapinto comenzó a palpitar lo que será la penúltima fecha de la temporada, que se disputará este fin de semana en Qatar.
El piloto de Alpine anticipó que las condiciones de competencia serán muy distintas a las del trazado callejero estadounidense, donde la gestión de la energía de los monoplazas propició numerosos cambios de posiciones.
"Volveremos a ver una carrera más normal", aseguró el argentino, según publicó el diario Olé, al considerar que no se repetirán los extensos trenes de autos que se formaron durante la competencia en Las Vegas. Argentina
El circuito de Lusail presenta un importante desafío para los pilotos debido a sus numerosas curvas de alta velocidad y la exigencia a la que son sometidos los neumáticos.
Colapinto buscará aprovechar el buen momento de Alpine, que viene de sumar 18 puntos en Estados Unidos gracias al quinto puesto del francés Pierre Gasly y la sexta colocación del argentino.
Double points for @AlpineF1Team 🩷 Great effort from Pierre and Franco 👏👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/FPIPzHs62Q— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Con los 8 puntos cosechados el pasado fin de semana, el pilarense acumula 35 unidades y se ubica en el 12° puesto del campeonato de pilotos, a solo 3 del británico Arvid Lindblad.
Será la tercera presentación de Colapinto en Qatar, un escenario en el que todavía no logró sumar puntos. En 2024, cuando corría para Williams, debió abandonar tras verse involucrado en un accidente, mientras que en 2025, ya con Alpine, finalizó 14°. ole.com.ar+2
La actividad en Medio Oriente comenzará este viernes con las primeras 2 sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera, pactada a 57 vueltas.
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