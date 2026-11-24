Villa Mitre se quedó con el torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga del Sur, luego de superar a Municipales por penales en una Final Extra que terminó con festejo para el conjunto tricolor.

El encuentro finalizó igualado 3 a 3 durante el tiempo reglamentario y debió definirse desde los doce pasos, donde las dirigidas por Manuel Pierrestegui se impusieron por 4 a 3.

Victoria Nervi, en dos oportunidades, y Marianela Santana marcaron los goles de Municipales, mientras que Vera Moggia, Trinidad Rivas y Lucrecia Semper convirtieron para Villa Mitre.

Tras la igualdad en los 90 minutos, el tricolor mostró mayor efectividad en la definición por penales y consiguió quedarse con el segundo certamen del año.

De esta manera, Villa Mitre aseguró su participación en la final por el campeonato de la temporada. Su rival será nuevamente Municipales, que se había adjudicado el torneo Apertura y buscará quedarse con el título anual.

La definición se disputará en cancha neutral y enfrentará a los dos campeones de la temporada para determinar quién se consagra como el mejor equipo de la Primera División A del fútbol femenino de la Liga del Sur.