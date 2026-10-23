Stolbizer, sobre el juicio a los Kirchner: "Armaron una lavadora propia, un circuito casi perfecto"

La diputada nacional y líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, impulsora de una de las denuncias que dieron origen a la investigación contra Cristina Fernández de Kirchner y su familia, celebró el comienzo del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, aunque cuestionó duramente las demoras de la Justicia.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, recordó que presentó su denuncia en 2014, cuando Cristina Kirchner todavía ejercía la Presidencia de la Nación.

"En realidad, la primera tendencia es a decir 'bueno, al fin'. Esto no quita la mirada muy crítica que yo tengo sobre el funcionamiento de la Justicia en el avance de una causa cuya denuncia presenté en 2014", expresó.

Stolbizer sostuvo que las demoras en los expedientes judiciales favorecen la falta de castigo ante los hechos de corrupción. "El mal funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina es la garantía de impunidad para que durante muchos años no pase nada y quede esta sensación de que, en realidad, pueden robar impunemente sin que tengan castigo", afirmó.

Sin embargo, se mostró confiada en el desarrollo del proceso que inició este viernes ante el Tribunal Oral Federal N° 5 y destacó la posibilidad de que la ciudadanía conozca las pruebas reunidas durante la investigación. "Yo siempre soy una convencida de que cuando los hechos existen y las pruebas están, tarde, pero la Justicia llega. Es lo que tenemos a partir de hoy", manifestó.

La dirigente también trazó un paralelismo con el juicio de la causa Vialidad, en el que Cristina Kirchner fue condenada. "La importancia que tiene un juicio oral y público es que todos vamos a acceder a lo que hay porque van a ser públicas las pruebas, como lo pudimos ver en la causa Vialidad. Los fiscales Luciani y Mola, de manera muy eficaz, pusieron las pruebas arriba de la mesa", señaló.

Al referirse a las maniobras, Stolbizer aseguró que los Kirchner habían desarrollado un mecanismo para recibir dinero de empresarios beneficiados por contrataciones estatales. "Lo que hicieron los Kirchner fue armar una lavadora propia. Ellos, con sus amigos, sobre todo con Lázaro Báez, armaron un circuito casi perfecto, muy directo, poco disimulado", sostuvo.

Según su interpretación, los empresarios recibían fondos provenientes de contrataciones públicas y posteriormente realizaban transferencias hacia sociedades vinculadas con el patrimonio de la familia presidencial. "Las decisiones del Gobierno hacían que se enriquecieran estos personajes que están hoy investigados. Recibían plata del Estado y casi en simultáneo depositaban la plata a través de sociedades que iban a parar al patrimonio de la familia Kirchner", describió.

En ese sentido, explicó que los hoteles y los alquileres de propiedades habrían sido utilizados para justificar movimientos de dinero que, de acuerdo con la acusación, no respondían a las operaciones comerciales genuinas.

Stolbizer también consideró que existían incompatibilidades entre las responsabilidades públicas de Cristina y sus relaciones comerciales con empresarios contratistas del Estado. "La señora Kirchner alguna vez trató de naturalizar que ella, como jefa del Estado, pudiera tener negocios particulares con los contratistas del Estado. Pero no, eso es delito acá y en cualquier lugar del mundo", afirmó.

Y agregó: "Aunque los hoteles hubieran estado ocupados, aunque hubiera sido real, el delito de negociaciones incompatibles ya existía".

Durante la entrevista, la dirigente recordó algunas de las irregularidades que, según sostuvo, surgieron de la investigación sobre los establecimientos hoteleros. "Cuando se empezó a investigar, había habitaciones de hoteles que se ocupaban y el hotel no compraba medialunas, no lavaba las sábanas. Entonces era evidente que nunca habían sido ocupadas esas habitaciones", relató.

También mencionó situaciones en las que supuestamente se contrataban alojamientos para trabajadores que estaban realizando obras a cientos de kilómetros de distancia. Para Stolbizer, las operaciones investigadas excedían ampliamente alquileres de habitaciones y propiedades.

"Los negocios eran mucho más grandes incluso que solamente lo que tenía que ver con la contratación, el alquiler de habitaciones o el alquiler de inmuebles. Las transferencias de dinero eran mucho más grandes", remarcó.

Además, aseguró que el entramado de relaciones comerciales se extendió durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015. "Cristina siguió con los negocios que había abierto, que había instalado Néstor, y con las sociedades, con estos personajes, hasta el final de su gobierno", afirmó.

Fuertes críticas al gobierno de Milei

En otro tramo de la conversación, Stolbizer fue consultada por las denuncias de corrupción que involucran a funcionarios de la actual administración nacional.

La dirigente señaló que también intervino en investigaciones relacionadas con el caso de la criptomoneda LIBRA, las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y contrataciones del PAMI.

En particular, cuestionó el desarrollo de algunas investigaciones y apuntó contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien atribuyó presuntas responsabilidades que, según sostuvo, no estarían siendo suficientemente investigadas. "Lo que hice fue presentarme, por ejemplo, en la causa LIBRA, donde se estaba direccionando una investigación hacia privados y no se estaba investigando a Karina, que para mí es la instrumentadora de muchos de los hechos de corrupción de este gobierno", expresó.

También hizo referencia a la causa ANDIS y a los audios que dieron origen a las denuncias por supuestos pagos ilegales.

En cuanto al PAMI, aseguró haber presentado denuncias por presuntas irregularidades en la distribución de recursos destinados a prestadores de salud. "En algunos lugares le quitan la cápita, digamos, la cuota que cobra el hospital municipal, para pasarla a clínicas privadas", denunció.

Finalmente, estableció una relación entre la falta de sanciones judiciales y la reiteración de prácticas irregulares en distintas administraciones. "La impunidad es la invitación a que el que viene después haga lo mismo, porque cree también en su propia impunidad", reflexionó.

Y cerró con una de las declaraciones más contundentes de la entrevista: "Lamentablemente, los Milei llegaron al Gobierno con la promesa de cambiar y hoy son tan corruptos como los anteriores".