Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, luego de un proceso judicial que se extendió durante varios meses.

Según informó TN, durante los alegatos finales el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una condena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella pidió 11 años y dos meses. Por su parte, la defensa reclamó la absolución del músico al sostener que había actuado en legítima defensa.

Antes de conocer el veredicto, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados participó de la audiencia mediante una conexión virtual y cuestionó el pedido de la Fiscalía.

“Me pareció excesivo el alegato del fiscal”, manifestó. Luego agregó: “Dejo en manos de la Justicia la sentencia del tribunal”.

El crimen ocurrió en el barrio Samoré, donde Álvarez mantuvo una discusión con Díaz, a quien conocía por un conflicto previo. Durante el enfrentamiento, el cantante le disparó cuatro veces con una pistola calibre .25, provocándole la muerte en el lugar.

Después del ataque, escapó junto a su pareja y permaneció prófugo durante más de 24 horas, hasta que se entregó en una comisaría de Villa Lugano. En aquel momento reconoció públicamente el homicidio y sostuvo: “Lo maté porque era él o yo”.

Actualmente, el músico permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar, por disposición de la Justicia civil.

Su eventual traslado a una unidad penitenciaria dependerá de la finalización de esa internación y de las resoluciones judiciales correspondientes.