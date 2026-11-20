La contaminación detectada en el ex Centro de Compras podría llegar a la Justicia Federal. Tras el inicio del operativo de limpieza y saneamiento del edificio ubicado en Colón y Brown, se estudia la posibilidad de presentar una denuncia penal por el riesgo ambiental y sanitario que representan las condiciones encontradas en el inmueble.

La evaluación apunta a determinar si la magnitud de la contaminación y el potencial peligro para la salud pública podrían configurar un delito de competencia federal.

El jueves, durante el ingreso de los equipos municipales, se constató una acumulación de toneladas de excrementos de palomas, restos de animales muertos y residuos distribuidos por diferentes sectores del establecimiento, que permaneció abandonado aproximadamente dos décadas.

El intendente Federico Susbielles, quien recorrió las instalaciones, describió un escenario alarmante y advirtió sobre la gravedad de la situación. “Son toneladas y toneladas de excremento, de guano, miles de cadáveres de palomas. En algunos lugares hay 30 o 40 centímetros, como un piso entero de excremento de paloma”, había señalado.

El jefe comunal también alertó sobre la presencia de bacterias y hongos, y remarcó que el ingreso al edificio requiere equipos especiales de protección debido al riesgo biológico.

Por su parte, el director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, reconoció que la contaminación encontrada es mayor de lo que se esperaba y anticipó que las tareas de saneamiento podrían extenderse durante varios meses. “Hay un riesgo biológico muy importante, más del que nos imaginábamos”, sostuvo el funcionario.

El operativo, que involucra a unas 50 personas, contempla la desinfección de los sectores afectados, la remoción controlada de residuos, el control de plagas y el cerramiento de los accesos.

Mientras avanzan los trabajos, también se analiza la eventual responsabilidad de los propietarios por el estado del inmueble.

La posible presentación ante la Justicia Federal constituye, por el momento, una alternativa bajo evaluación. Su concreción y la eventual existencia de un delito dependerán de los elementos que se reúnan y de la valoración que realicen las autoridades judiciales.