El presidente Javier Milei participó este viernes por la noche del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, durante un acto realizado en el barrio porteño de La Boca, donde la compañía estadounidense presentó su desembarco en el mercado nacional.

La llegada de la automotriz dirigida por Elon Musk marca un nuevo paso en la expansión de los vehículos eléctricos en el país y fue celebrada por el mandatario, quien aprovechó la ocasión para cuestionar las políticas económicas de los gobiernos anteriores.

"Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo", expresó Milei durante su discurso.

Discurso del Presidente Javier Milei en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. pic.twitter.com/a1T3GB6gzr — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 20, 2026

En ese marco, el jefe de Estado sostuvo que la llegada de la compañía representa un cambio respecto de las políticas económicas que, según su visión, mantuvieron al país aislado de las inversiones internacionales.

"Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas", afirmó.

El mandatario profundizó sus críticas al señalar que el país perdió oportunidades de desarrollo mientras otras naciones de la región avanzaban económicamente.

"Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos como nuestros vecinos nos superaban uno a uno", manifestó.

Finalmente, Milei apuntó contra el modelo económico de las administraciones anteriores, al que responsabilizó por la falta de crecimiento.

"Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento", concluyó.

Tal como publica Noticias Argentinas, la presentación de Tesla en Buenos Aires representa el ingreso formal de la compañía estadounidense al mercado argentino, en un contexto en el que el Gobierno busca promover la llegada de inversiones extranjeras y una mayor apertura económica.