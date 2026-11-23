Rocío Marengo atraviesa un momento especial de su vida con la maternidad y ya comenzó a organizar el primer cumpleaños de Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort. Sin embargo, al contar los preparativos durante su participación en La noche de Mirtha, recibió un comentario de Juana Viale que la tomó por sorpresa.

Durante la entrevista, la modelo habló sobre cómo cambió su vida desde el nacimiento de su hijo y destacó la felicidad que atraviesa tanto en lo personal como en lo profesional.

"Un año muy lindo con la conducción y mi vida dio un giro divino cuando estaba embarazada", expresó Marengo, quien también se mostró entusiasmada con el crecimiento del pequeño.

"Estoy muy feliz, Isidro es un bebé muy simpático, muy bueno", agregó.

En medio de la conversación, Juana Viale quiso saber cuántos años estaba por cumplir el nene y preguntó si llegaba a los dos. Marengo la corrigió y explicó que estaba preparando la celebración de su primer cumpleaños.

"¡No! Ahora cumple uno, estoy organizando la fiestita", aclaró.

Fue entonces cuando la conductora lanzó una observación que sorprendió a la invitada: "¿Pero tanto para un año? Si después no se acuerdan nada", cuestionó sobre los preparativos del festejo.

Lejos de incomodarse, Marengo defendió su decisión y explicó que disfruta especialmente de organizar este tipo de encuentros.

"Bueno, pero a mí me gusta celebrar. Estoy contenta organizando la fiestita", respondió, dejando en claro que la celebración también representa un momento importante para ella.

Durante la charla, la modelo también contó cómo es la rutina cotidiana de Isidro y destacó su buen comportamiento.

"Isidro es muy bueno. Tiene sus horarios, es divino. Neo me lo sacó derechito", comentó entre risas.

Por otra parte, Marengo suele compartir en sus redes sociales distintos momentos del crecimiento de su hijo. Recientemente publicó imágenes de los avances que viene logrando durante ejercicios de estimulación acompañados por una kinesióloga pediátrica.

La profesional explicó que el pequeño comenzó a desarrollar nuevas habilidades, como rodar, desplazarse arrastrándose, sostenerse en cuatro apoyos y buscar incorporarse.

Emocionada por estos progresos, la modelo agradeció el acompañamiento profesional y destacó la importancia de cada pequeño avance.

Mientras disfruta de esta etapa de la maternidad, Marengo continúa con los preparativos del primer cumpleaños de Isidro, una celebración que, pese al comentario de Juana Viale, está decidida a disfrutar.