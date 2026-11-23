El piloto de Pigüé Fernando Gómez Fredes confirmó su regreso a la Clase 2 del Turismo Nacional (TN) después de cuatro años de ausencia. Su vuelta se producirá el próximo fin de semana, durante el Gran Premio Coronación que se disputará en el autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro.

El experimentado corredor volverá a competir en la categoría al volante de un Toyota Yaris preparado por el equipo GR Competición, dirigido por Gabriel Rodríguez.

Su última participación en el Turismo Nacional fue el 25 de septiembre de 2022, cuando disputó la competencia desarrollada en el autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. En aquella oportunidad finalizó en la 28ª posición de la carrera que ganó Marcos Fernández.

Para preparar su regreso, Gómez Fredes tiene previsto realizar dos jornadas de pruebas. La primera será este martes 24 de noviembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, mientras que la segunda se llevará a cabo el viernes 27 en el circuito de Viedma.

"Luego de cuatro años, volvemos al TN", expresó el piloto, quien explicó que organizó su retorno de una manera diferente, priorizando distintos aspectos vinculados con su actividad deportiva.

En ese sentido, agradeció a Gabriel Rodríguez y Sebastián Gómez por las gestiones que hicieron posible su incorporación al equipo.

El corredor también reconoció que necesitará un período de adaptación para recuperar el ritmo de competencia, aunque destacó que durante estos años se mantuvo activo mediante la práctica de karting.

"Quiero medirme nuevamente con quienes hoy compiten en Clase 2", manifestó Gómez Fredes, quien además adelantó que su intención es continuar participando durante la temporada 2027.

La última fecha del campeonato se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, en el marco del Gran Premio Coronación Lotería de Río Negro, Copa Gobierno de la Provincia de Río Negro.