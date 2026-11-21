La cantidad de empresas registradas en Argentina continúa en retroceso. Desde noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei, hasta agosto de 2026, el país perdió 32.429 empleadores, lo que representa un promedio de 32 menos por día.

Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y fueron analizados por la organización Fundar, que realiza un seguimiento mensual de la actividad empresarial.

Según el relevamiento, el número de empleadores pasó de 512.357 a 479.928, una caída del 6,3%. Se trata del nivel más bajo desde julio de 2007 y de la mayor reducción registrada durante los primeros 33 meses de una gestión presidencial en las últimas dos décadas.

La tendencia negativa acumula 19 meses consecutivos de descenso.

Transporte, construcción e industria, entre los sectores más afectados

El deterioro alcanza a 14 de los 18 sectores privados analizados. Las mayores caídas porcentuales se registraron en transporte y almacenamiento, con una reducción del 18%; actividades inmobiliarias, con el 14%; construcción, con casi el 10%; e industria manufacturera, con aproximadamente el 9%.

En términos absolutos, el comercio también aparece entre los rubros más perjudicados, con 9.175 empleadores menos desde noviembre de 2023.

El impacto se extiende a prácticamente todo el territorio nacional. De las 24 jurisdicciones argentinas, 23 registraron una disminución en la cantidad de empresas. La única excepción fue Neuquén, donde la actividad vinculada a Vaca Muerta permitió un crecimiento del 1,8%.

Las mayores contracciones porcentuales se observaron en La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%) y Catamarca (-14,4%).

Casi 468.000 trabajadores registrados menos

La reducción del número de empleadores estuvo acompañada por una caída del empleo formal. De acuerdo con los registros de la SRT, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema disminuyó de 9.857.173 a 9.389.184.

Esto representa 467.989 trabajadores menos, una reducción del 4,7% durante el período analizado.

El Gobierno nacional sostiene que buena parte de la disminución corresponde a pequeñas unidades productivas y a cambios en las modalidades de contratación.

Sin embargo, el informe de Fundar advierte que el fenómeno también alcanza a empresas de mayor tamaño. Entre las compañías con más de 5.000 trabajadores, la reducción proporcional llegó al 10,9%.

Menos empresas nuevas y dificultades para recuperar la actividad

Otro dato preocupante es la disminución en la creación de nuevas empresas.

Según las estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), mientras los cierres se mantuvieron alrededor de 77.000 anuales durante 2024 y 2025, las aperturas bajaron de aproximadamente 80.000 en 2023 a 64.000 por año.

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron apenas 15.231 nuevas empresas, el menor número para ese período desde 2002.

De todos modos, la propia SRT aclaró que una reducción en su padrón de empleadores no implica necesariamente el cierre definitivo de igual cantidad de empresas, ya que también puede responder a reorganizaciones, cambios de CUIT o modificaciones en la contratación de personal.

Más allá de esa distinción, los indicadores reflejan las dificultades que atraviesa una parte importante del entramado productivo argentino y plantean interrogantes sobre la capacidad de recuperación de la actividad económica y el empleo.

Con información de TN