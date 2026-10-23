Estados Unidos admitió su preocupación por la Ley Malvinas

El gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por la administración de Javier Milei, que contempla sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La posición fue expresada por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa que compartió con el canciller argentino, Pablo Quirno, en Buenos Aires.

Según informó Filo.news, el funcionario estadounidense admitió que Washington sigue de cerca las posibles consecuencias de la iniciativa sobre compañías de su país, aunque aclaró que respeta las decisiones legislativas de la Argentina.

"Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran Nación Argentina", sostuvo Landau.

El proyecto enviado al Congreso establece penalidades para aquellas compañías que participen de actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.

Sin embargo, uno de los puntos que genera inquietud en Washington es que las sanciones podrían extenderse a empresas que, sin operar directamente en Malvinas, mantengan relaciones comerciales, societarias o de prestación de servicios con las firmas involucradas.

De esta manera, compañías estadounidenses podrían quedar alcanzadas por las restricciones, incluso cuando su participación en los proyectos cuestionados sea indirecta.

La propuesta incluye multas económicas, inhabilitaciones y limitaciones para desarrollar actividades comerciales en territorio argentino.

El debate legislativo fue postergado en el Congreso mientras continúan las conversaciones sobre el alcance de las medidas previstas.

Por su parte, Quirno defendió la iniciativa del Gobierno y ratificó que el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas es innegociable.

El canciller sostuvo que el objetivo es proteger los intereses nacionales frente a la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa con el Reino Unido.

La preocupación por el Comité de Descolonización de la ONU

Durante la conferencia también se abordó otro asunto sensible para la Argentina: la propuesta estadounidense de reformar la Organización de las Naciones Unidas, que contempla la posible eliminación del Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24.

Se trata de uno de los principales ámbitos internacionales en los que nuestro país sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Ante las consultas sobre esa posibilidad, Landau intentó relativizar las consecuencias de la iniciativa y explicó que forma parte de una propuesta más amplia de reorganización del organismo internacional.

"Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo", manifestó el funcionario estadounidense.

Quirno, en tanto, aseguró que una eventual desaparición del comité no modificaría la posición argentina respecto del conflicto de soberanía.

Las declaraciones se produjeron en medio del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, que mantienen una estrecha alianza política y económica.

Sin embargo, el proyecto sobre Malvinas expuso una diferencia de intereses entre ambos países: mientras la Argentina busca impedir la explotación de recursos naturales sin su autorización, Estados Unidos procura resguardar las actividades y los vínculos comerciales de sus empresas en la región.