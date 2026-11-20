El gobierno de Chubut oficializó el adelantamiento de las elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027, fecha en la que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres buscará renovar su mandato por otros cuatro años.

De esta manera, Chubut se convirtió en la segunda provincia patagónica en confirmar su calendario electoral, después de Neuquén, que votará el 14 de febrero.

Según publicó Infobae, Torres había evaluado inicialmente la posibilidad de coordinar una fecha electoral con Río Negro y Neuquén, pero finalmente decidió adelantar los comicios.

En las elecciones se elegirán gobernador y vicegobernador, se renovarán las 27 bancas de la Legislatura provincial y algunos municipios también votarán autoridades locales.

“El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut”, expresó Torres al anunciar la convocatoria.

Una de las principales novedades será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), junto con la entrada en vigencia de la normativa de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos.

En el plano político, Torres buscará la reelección con Despierta Chubut, una coalición provincial que reúne a dirigentes del PRO, el radicalismo y otros sectores.

Mientras tanto, el peronismo todavía no logró ordenar su interna. El diputado nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, aparece como uno de los principales aspirantes, aunque también pretende competir el intendente de Dolavon, Dante Bowen.

Por su parte, La Libertad Avanza deberá definir si presentará un candidato propio o buscará algún acuerdo con el oficialismo provincial. El diputado nacional César Treffinger había manifestado su intención de disputar la gobernación, pero su candidatura todavía no está confirmada.

El adelantamiento electoral abre así una nueva etapa en la disputa por el poder provincial, con Torres decidido a buscar un segundo mandato y una oposición que todavía trabaja en la definición de sus candidaturas.