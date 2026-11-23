Una repartidora de Pedidos Ya de 33 años resultó herida luego de chocar contra la puerta de una camioneta que se encontraba estacionada en Villa Floresta.

El accidente ocurrió el domingo, alrededor de las 22.50, cuando Victoria Macarena Correa circulaba en bicicleta por Florida al 850 mientras realizaba tareas para la aplicación de delivery.

Según consta en la denuncia policial, el conductor de una camioneta gris abrió la puerta del vehículo y la ciclista impactó contra ella, lo que provocó que cayera sobre el asfalto.

Como consecuencia del golpe, la mujer sufrió distintas lesiones y se trasladó por sus propios medios al Hospital Privado del Sur para recibir atención médica.

Posteriormente, la damnificada radicó la denuncia en la comisaría Séptima.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.