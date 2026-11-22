Destacada A
Detienen a un hombre acusado de manosear a una joven en barrio Universitario
El sospechoso, de 58 años, habría aprovechado que la víctima se encontraba llorando en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
Un hombre de 58 años fue detenido este domingo en el barrio Universitario, acusado de realizar tocamientos de índole sexual a una joven de 18 años en la vía pública.
El hecho ocurrió pasadas las 8 de esta mañana, en la intersección de Perú y Nicaragua, donde intervinieron dos móviles de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL).
Según indicaron fuentes policiales, el acusado habría encontrado a la joven llorando, sentada sobre un nicho de gas, aprovechado esa situación para realizarle distintos tocamientos indebidos.
El sospechoso fue identificado como Juan Carlos Vilchez, quien quedó detenido por el delito de abuso sexual simple.
En la causa interviene la UFIJ N.º14, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.
Detienen a un hombre acusado de manosear a una joven en barrio Universitario
Cayó en Tres Arroyos un delincuente vinculado al robo de una joyería de Bahía
Murió Agustín Torrubia, el Príncipe de Nápoli de "Titanes en el Ring"
Unión Bahía no pudo ante Quilmes y sufrió una dura derrota
Allanaron una casa por una bicicleta robada y encontraron una moto desarmada: un detenido
Más Leídas
-
Deportes21 horas ago
Olimpo venció a Tiro Federal, ganó el Clausura y jugará por el ascenso
-
Noticias B24 horas ago
Quedó en libertad el chofer de Uber que agredió a un jubilado
-
Noticias B22 horas ago
La explicación de un experto sobre perros que detectan enfermedades en los humanos
-
Noticias B24 horas ago
Un proyecto de ley provincial propone cárcel para los casos de maltrato animal
-
De Ayer a Hoy19 horas ago
Sergio Massarella y la política: "Creo que ocupar un cargo no es eterno"
-
Deportes15 horas ago
Una marea azul y oro copó el Teatro Municipal tras la consagración de Boca
-
Deportes7 horas ago
Leandro Paredes se desmayó durante una nota tras el título de Boca
-
Deportes7 horas ago
Olimpo visita a Douglas Haig y busca dar el primer paso hacia la final por el ascenso