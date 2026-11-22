Un hombre de 58 años fue detenido este domingo en el barrio Universitario, acusado de realizar tocamientos de índole sexual a una joven de 18 años en la vía pública.

El hecho ocurrió pasadas las 8 de esta mañana, en la intersección de Perú y Nicaragua, donde intervinieron dos móviles de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL).

Según indicaron fuentes policiales, el acusado habría encontrado a la joven llorando, sentada sobre un nicho de gas, aprovechado esa situación para realizarle distintos tocamientos indebidos.

El sospechoso fue identificado como Juan Carlos Vilchez, quien quedó detenido por el delito de abuso sexual simple.



En la causa interviene la UFIJ N.º14, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.