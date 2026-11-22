Miles de vecinos de Bahía y la región disfrutan este domingo de una nueva edición de la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios (FISA), que reúne a empresas, instituciones, emprendedores y representantes de distintos sectores de la economía regional.

La tradicional exposición abrió sus puertas el viernes con 250 expositores en el predio ubicado en el kilómetro 9 del ex Camino Sesquicentenario. La muestra continuará hasta este lunes 23 de noviembre, con actividades para toda la familia, de 11 a 21.



Durante este domingo, uno de los principales atractivos fue el Torneo de Asadores, que convocó a los amantes de la cocina. Además, hubo propuestas de pizza napolitana, sémola, pastas, pan dulce y cocina italiana, junto con un desafío de elaboración de un Rogel gigante.

La jornada también incluyó espectáculos infantiles en los espacios de la Pérgola y Plapla. En tanto, a las 19 está prevista una actividad dedicada al vino y el arte, con la participación de representantes de Puan, Adolfo Alsina y Coronel Pringles.

Qué actividades habrá este lunes en la FISA

La última jornada tendrá una agenda cargada de propuestas. Desde las 13.30, la Pérgola será escenario de espectáculos infantiles con Maracuyá, Mago Galo, Rodi Muskaripa y La Mar en Coche. Además, a partir de las 16 habrá juegos y actividades recreativas en Plapla.

La participación regional también ocupará un lugar destacado, con representantes de Tornquist, Coronel Dorrego, Guaminí, Coronel Rosales y Bahía Blanca. A las 11 se presentará la Ruta del Olivo, a las 14 habrá una actividad sobre destinos y productos del sudoeste bonaerense y a las 17 será el turno de los vinos regionales.



Por otra parte, la agenda gastronómica comenzará a las 14 con una presentación dedicada a los cubanitos. Entre las 15 y las 17 se desarrollarán propuestas vinculadas con destinos y productos turísticos, mientras que a las 17 y 18 habrá demostraciones de cócteles elaborados con té y vino, respectivamente.



Cuánto cuesta la entrada

La entrada general tiene un valor de $10.000, aunque existen diferencias según la modalidad de compra.

Quienes adquieran sus tickets de manera anticipada por internet podrán ingresar durante las cuatro jornadas de la feria. En cambio, las entradas compradas directamente en las boleterías del predio tendrán validez únicamente para el día de adquisición.

Los menores de 12 años y los jubilados ingresan de manera gratuita.

La FISA combina producción, gastronomía, espectáculos, entretenimiento y promoción turística, consolidándose como uno de los principales encuentros de la región durante el fin de semana largo.