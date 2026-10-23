Comienza el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes, desde las 10, en los tribunales federales de Comodoro Py. Entre los 19 acusados se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 y buscará determinar si existieron maniobras de lavado de dinero mediante operaciones comerciales vinculadas con hoteles y propiedades de la familia Kirchner.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la audiencia inaugural se desarrollará en la Sala AMIA, aunque los imputados estarán autorizados a participar de manera virtual.

La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que la magistrada Adriana Palliotti votó en disidencia.

La autorización para conectarse a distancia regirá únicamente durante la primera jornada. En las siguientes audiencias se exigirá la presencia de los acusados, salvo que existan circunstancias excepcionales que justifiquen una nueva solicitud.

En el caso de Cristina Kirchner, la medida permitirá evitar su traslado desde el domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena correspondiente a la causa Vialidad. Para Máximo Kirchner, se contemplaron sus responsabilidades como diputado nacional.

Se trata, además, del primer juicio oral que deberá afrontar el legislador por estas acusaciones.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Las dos investigaciones apuntan a determinar si determinadas operaciones hoteleras e inmobiliarias fueron utilizadas para justificar el ingreso de fondos de origen presuntamente ilícito.

En Hotesur, la Justicia analizará las relaciones comerciales entre establecimientos de la familia Kirchner y empresas vinculadas con Lázaro Báez, particularmente a través de la contratación de servicios y habitaciones.

Por su parte, Los Sauces se concentra en operaciones de alquiler de propiedades y otros movimientos económicos relacionados con sociedades de los Kirchner y firmas ligadas tanto a Báez como al Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La hipótesis de la acusación es que parte de esas transacciones habría permitido canalizar fondos provenientes de empresarios beneficiados con contratos del Estado. La existencia de los delitos y las eventuales responsabilidades individuales deberán establecerse durante el debate.

Las causas, que originalmente avanzaban por separado, fueron unificadas por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal.

Un juicio con más de 300 testigos propuestos

La primera audiencia estará destinada a la lectura de las acusaciones y de los requerimientos de elevación a juicio, paso previo al desarrollo de las declaraciones testimoniales.

Inicialmente se habían propuesto más de 300 testigos entre ambos expedientes, aunque las partes acordaron reducir esa cantidad para agilizar el proceso.

El tribunal prevé realizar audiencias tres veces por semana, los lunes, viernes y sábados, y contempla continuar con la actividad durante parte de la feria judicial de enero de 2027.

De esta manera, Cristina y Máximo Kirchner afrontarán un proceso que examinará las operaciones económicas de las empresas familiares y sus vínculos comerciales con empresarios que mantuvieron relaciones contractuales con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.