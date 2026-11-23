

Abogado I: en el avión de León XIV

Comienza una semana clave para la pareja de abogados Leonardo Gómez Talamoni y Barbara Sager: conocerán si la estrategia que desplegaron en defensa del intendente de Saavedra Martías Nebot dio sus frutos.

Este jueves el Concejo Deliberante dará a conocer su veredicto y comunicará si destituye al jefe comunal luego de que confesara ser un adicto en recuperación. Aunque nunca lo admitirán públicamente, en varios de los concejales, la intentona destituyente tiene una raíz homofóbica.

Por supuesto que el trabajo técnico-jurídico de los letrados se complementó con un ingrediente fundamental en estos casos: la “rosca” política. Hubo cruces de llamados en todos los sentidos. Pero uno de los que telefoneó para pedir el salvataje de Nebot será protagonista en las próximas elecciones nacionales.

En paralelo, hubo intentos de aprietes -con videos- para que el alcalde renunciara precipitadamente y sin chistar. Los inescrupulosos no lograron su objetivo.

Bendición

El famoso dúo de abogados se sintió cómodo patrocinando a un dirigente político y parece que seguirán por ese carril. Según pudo saber esta indiscreta sección, en las próximas horas la exdiputada y exfiscal María Marta Corrado despedirá a su defensor marplatense y contratará a Talamoni-Sager, para que busquen su absolución en el juicio que deberá enfrentar en marzo de 2027. La ahora streamer está imputada de haberle liquidado parte de la herencia al único heredero del millonario contador Adolfo Herro, asesinado por sicarios en Cariló.

La suerte está del lado de los mediáticos penalistas y todo parece indicar que la bendición del Papa León XIV cayó sobre ellos. Un testigo irrefutable asegura haber visto a Leonardo Gómez Talamoni subir al avión que trajo al Santo Padre a la Argentina. Que tul.



Abogado II: “El panquequero”

Desde hace un par de meses, y con gran éxito, se instaló en calle Urquiza 428, frente al Pase de las Esculturas, “Las Panquecas”, la única crepería de Bahía libre de gluten, en donde se consiguen todo tipo de productos a base de la masa de crepes, o panqueques, como son más conocidos por estos pagos.

Su fundador y dueño es el abogado Gustavo Avellaneda, quien logró plasmar un deseo que siempre tuvo: ser gastronómico. Según él mismo cuenta, su abuela hacía crepes caseras, y su madre también sigue haciendo ese plato, y como en Bahía no había ese tipo de locales, se decidió a apostar por el rubro.

La idea es competir con las pizzas, los sándwiches, las empanadas, pero con algo diferente, como las crepes. “Como tengo muchos amigos que consumen sin gluten por un tema de salud, ellos mismos me dijeron ‘ojalá que sea un producto sin TACC’. Y cuando me junté con un chef de cocina para que nos asesore, definimos hacer las crepes con esa característica, todas sin gluten”, cuenta Avellaneda.

“Es la masa de panqueques, pero con harina sin TACC. Hacemos variedades dulces y saladas, con distintas formas. En triángulo, arrollados, y en forma de hilos de masa, que quedan como tallarines. Cuesta arrancar, pero estamos carreteando, y de a poquito nos estamos haciendo conocidos. La gente está yendo mucho al local”, describió el flamante empresario gastronómico.



Buzones, nuevas causas y viejos conocidos

El fiscal Mauricio Del Cero ya instruye más de 60 causas vinculadas a la venta de drogas en la ciudad. El sistema de buzones para recepcionar denuncias anónimas sigue dando resultados.

Aunque algunos señalaban que la denuncia en papel se trataba de un método arcaico, ya que en la era de la virtualidad todo se hace desde un teléfono, la evidencias demuestran otra cosa. Muchos vecinos prefieren seguir entregando la información de manera “artesanal” y no por la web, que también ofrece opciones para hacerlo de manera anónima.

En los ocho años de funcionamiento de este método, decenas de delincuentes fueron condenados. Los que vendían y los que protegían también.

En esta última apertura, según pudo saber esta sección, varios de los nombres que aparecieron se repitieron e incluso alguno ya está bajo investigación desde hace algún tiempo. Ahora la tarea de Del Cero será reunir la evidencia para encarcelar a estos personajes que le roban el futuro a los más jóvenes.



Foro Petroquímico en Bahía

Se realizó la semana pasada el Foro Petroquímico titulado “Presente y Futuro del Polo Petroquímico” en la sede del rectorado de la UNS, en Colón 80. Organizado por el Instituto Petroquímico Argentino, convocó a referentes de la industria, la política y la educación para conversar de las futuras inversiones que llegarán a nuestra ciudad.

Dos de los que hablaron fueron justamente Gabriel Rodríguez Garrido, gerente del Instituto Petroquímico Argentino, y Jorge de Zavaleta, presidente de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Argentina, quienes destacaron el rol de Bahía como el eje fundamental del desarrollo del sector en Argentina. Claramente, la ciudad es naturalmente el lugar al que se debe hacer foco a la hora de pensar el futuro de la industria química y petroquímica.

Por otra parte, en el foro se hizo referencia a la importancia de generar un nuevo RIGI cuando se venza el actual modelo, pero que esté adecuado a las inversiones que lleguen en un corto y mediano plazo a Bahía, y no solo uno que esté enfocado a la minería y a los hidrocarburos, como es el caso del actual.

Otros temas importantes de los que se hablaron fueron infraestructura, cadena de valor, desarrollo de educación y oferta académica. En este contexto se debe trabajar en conjunto y de forma coordinada en todas las áreas, incluida la política. No hay que dejar pasar el tren, y además hay que procurar que las inversiones también generen un bienestar a la población bahiense y de la región en su conjunto.



Importante obra

Luego de haber trabajado en el nuevo depósito del predio del museo de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo, en Sarmiento 450, el Municipio comenzó a trabajar sobre las edificaciones de ambos. Ya se están haciendo tareas en las cubiertas y techos, y se hicieron trabajos de impermeabilización, pintura e iluminación. “Van a quedar los dos lugares impecables”, explicó el Intendente Susbielles en sus redes sociales.

Una gran noticia es que el año próximo se va a reinaugurar Bellas Ares en el clásico edificio amarillo La María Luisa. Que se pueda comenzar a recorrer nuevamente, y que se recupere un espacio tan emblemático de la ciudad es muy importante. La fecha de la reapertura sería en abril del 2027, y coincidiría no solo con el aniversario de la ciudad, sino también con la fecha de inauguración del complejo 2Museos, que fue el 11 de abril de 1995.