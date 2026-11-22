Bella Vista dio un paso importante en la definición de la temporada de la Liga del Sur. El equipo de La Loma derrotó este domingo 3 a 1 a Libertad, en la final de los playoffs del torneo Clausura de la Primera División A, y consiguió el pasaje a la instancia decisiva frente a Huracán.

El conjunto albiverde logró imponer condiciones como local y abrió el marcador durante el primer tiempo por intermedio de Nahuel Agustín Bardella, quien puso en ventaja a su equipo antes del descanso.

En el complemento, Matías Mayer amplió la diferencia para Bella Vista, que parecía encaminarse a una victoria sin mayores sobresaltos. Sin embargo, Libertad reaccionó y consiguió descontar a través de Soto, lo que le puso suspenso al tramo final del encuentro.

Cuando el partido se acercaba a su cierre, Bella Vista encontró la tranquilidad definitiva con el tanto de Gabino Bellegia, de penal, que estableció el 3 a 1 final. De esta manera, el conjunto de La Loma hizo valer su localía y se quedó con un triunfo fundamental para mantener sus aspiraciones de conquistar el segundo certamen de la temporada.

Ahora deberá enfrentar a Huracán de Ingeniero White, que llega a esta instancia con una importante ventaja deportiva. El Globo se consagró campeón del Apertura y también terminó primero en la fase regular del Clausura, por lo que se aseguró un lugar privilegiado en la definición del campeonato.

Así, Bella Vista y Huracán protagonizarán una serie decisiva para determinar al ganador del Clausura de la máxima categoría del fútbol liguista.

Por otra parte, en la Primera División B, Olimpo venció el sábado a Tiro Federal, conquistó el Clausura del Promocional y jugará por el ascenso.