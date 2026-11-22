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Ganó Bella Vista y jugará ante Huracán para definir al campeón del Clausura
El equipo de La Loma superó 3-1 a Libertad en la final de los playoffs de la Liga del Sur.
Bella Vista dio un paso importante en la definición de la temporada de la Liga del Sur. El equipo de La Loma derrotó este domingo 3 a 1 a Libertad, en la final de los playoffs del torneo Clausura de la Primera División A, y consiguió el pasaje a la instancia decisiva frente a Huracán.
El conjunto albiverde logró imponer condiciones como local y abrió el marcador durante el primer tiempo por intermedio de Nahuel Agustín Bardella, quien puso en ventaja a su equipo antes del descanso.
En el complemento, Matías Mayer amplió la diferencia para Bella Vista, que parecía encaminarse a una victoria sin mayores sobresaltos. Sin embargo, Libertad reaccionó y consiguió descontar a través de Soto, lo que le puso suspenso al tramo final del encuentro.
Cuando el partido se acercaba a su cierre, Bella Vista encontró la tranquilidad definitiva con el tanto de Gabino Bellegia, de penal, que estableció el 3 a 1 final. De esta manera, el conjunto de La Loma hizo valer su localía y se quedó con un triunfo fundamental para mantener sus aspiraciones de conquistar el segundo certamen de la temporada.
Ahora deberá enfrentar a Huracán de Ingeniero White, que llega a esta instancia con una importante ventaja deportiva. El Globo se consagró campeón del Apertura y también terminó primero en la fase regular del Clausura, por lo que se aseguró un lugar privilegiado en la definición del campeonato.
Así, Bella Vista y Huracán protagonizarán una serie decisiva para determinar al ganador del Clausura de la máxima categoría del fútbol liguista.
Por otra parte, en la Primera División B, Olimpo venció el sábado a Tiro Federal, conquistó el Clausura del Promocional y jugará por el ascenso.
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