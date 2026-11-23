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Por qué es feriado este lunes 23 de noviembre y qué se conmemora en Argentina
La jornada de descanso corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se recuerda cada 20 de noviembre. Este año, la fecha se trasladó para conformar un fin de semana largo de tres días.
Este lunes 23 de noviembre es feriado nacional en Argentina por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, durante el enfrentamiento de las fuerzas argentinas con una flota integrada por Francia y Gran Bretaña.
Aunque la conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre, este año el feriado se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales trasladables.
La normativa dispone que cuando estas fechas coinciden con martes o miércoles, el descanso se traslada al lunes anterior, mientras que si caen jueves o viernes, se mueve al lunes siguiente.
Como el 20 de noviembre de 2026 cayó viernes, el feriado pasó al lunes 23, lo que permitió conformar un fin de semana largo de tres días.
Al tratarse de un feriado nacional, alcanza tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Quienes deban prestar servicios durante esta jornada tienen derecho a la remuneración adicional establecida por la legislación laboral.
Qué se recuerda el Día de la Soberanía Nacional
La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 sobre las costas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires.
En aquella oportunidad, las tropas argentinas, comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla, enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que buscaba avanzar por el río Paraná para acceder a las provincias del interior.
Aunque el enfrentamiento terminó con una derrota militar de las fuerzas argentinas, el episodio quedó en la historia como un símbolo de resistencia frente a la intervención extranjera y de defensa de la soberanía nacional.
La conmemoración fue establecida oficialmente en 1974, mediante la Ley 20.770, y en 2010 se incorporó al calendario de feriados nacionales.
Cuáles son los próximos feriados de 2026
Después del fin de semana largo de noviembre, el calendario nacional todavía contempla tres fechas de descanso antes de que finalice el año.
El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
La diferencia es importante, ya que el 7 de diciembre no tiene el mismo carácter obligatorio que un feriado nacional y la decisión de otorgar descanso en el sector privado depende del empleador.
Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado inamovible por Navidad, lo que permitirá disfrutar de otro fin de semana largo de tres días, junto al sábado 26 y el domingo 27.
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