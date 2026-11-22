Un delincuente de 30 años, vinculado al robo de una joyería de Bahía Blanca ocurrido en octubre pasado, fue detenido en Tres Arroyos tras una investigación policial. El sospechoso también está acusado de participar en distintos hechos delictivos registrados en el partido de Adolfo Alsina y otras localidades de la región.

Se trata de Juan José Rubio de Fino, quien fue localizado luego de una serie de tareas investigativas realizadas por efectivos de la Policía Comunal de Carhué, en colaboración con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen.

El sujeto había sido detenido anteriormente en Bahía junto a otro sospechoso durante una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría Quinta, en el marco de la investigación por el robo a una joyería ubicada en Don Bosco al 1300, cometido el pasado 10 de octubre. En aquella oportunidad, los delincuentes ingresaron al comercio por el techo, luego de realizar un boquete.

Según informó el portal Diario de Rivera, el 13 de noviembre se llevaron adelante dos allanamientos en distintos domicilios de Bahía, con la participación de efectivos de Carhué, las DDI de Trenque Lauquen y Bahía Blanca y grupos operativos especializados.

A partir de esos procedimientos y del intercambio de información con la DDI y el Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos, los investigadores lograron establecer que Rubio de Fino se encontraba en esa jurisdicción.

Finalmente, efectivos del Comando de Prevención Rural lo identificaron en inmediaciones de un auto Fiat Cronos. Tras comprobar que existía un requerimiento judicial vigente, procedieron a detenerlo.

Posteriormente, una comisión policial de Carhué viajó hasta Tres Arroyos para realizar las diligencias correspondientes y trasladar al acusado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Además de su vinculación con el robo a la joyería bahiense, Rubio de Fino está siendo investigado por otros episodios de robos, robos agravados por efracción y tentativas de robo registrados en Carhué y distintas localidades de la región.

Los investigadores también buscan determinar si actuó junto a otras personas y si existe una conexión entre los distintos hechos denunciados, debido a las similitudes detectadas en algunas de las modalidades utilizadas.