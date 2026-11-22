Olimpo consiguió un valioso empate por 2 a 2 frente a Douglas Haig en Pergamino, en el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. Con dos goles de Braian Guille, el segundo en tiempo de descuento, el conjunto bahiense logró rescatar una igualdad que lo deja bien parado para la revancha en busca del ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro se disputó este domingo en el estadio Miguel Morales, donde el equipo dirigido por Carlos Mungo tuvo que remontar el marcador en dos oportunidades. El conjunto local abrió la cuenta a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Guillermo Pereira convirtió un polémico penal y puso en ventaja al rojinegro.

La reacción de Olimpo llegó rápidamente en el complemento. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Braian Guille ejecutó un tiro libre y estableció el 1 a 1, devolviéndole la ilusión al aurinegro en un partido clave para sus aspiraciones.

Sin embargo, Douglas Haig volvió a golpear a los 39 minutos del segundo tiempo. Joaquín Castellano apareció para marcar el 2 a 1 y parecía encaminar la victoria del conjunto de Pergamino.

Pero Olimpo no bajó los brazos y encontró el empate cuando el partido se terminaba. En tiempo de descuento, Guille volvió a convertir y selló el 2 a 2 definitivo, un resultado que le permite al equipo bahiense afrontar la definición de la serie con un panorama favorable.

La revancha se disputará dentro de una semana en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo contará con ventaja deportiva. Esto significa que, en caso de terminar igualados en puntos y diferencia de goles, el aurinegro avanzará a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Por la otra semifinal de la Reválida, Sarmiento de La Banda recibirá este domingo a Cipolletti desde las 19.30, en Santiago del Estero.