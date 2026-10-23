Manejaba drogado, chocó contra un árbol y quedó atrapado en el auto

Un auto chocó contra un árbol en avenida Arias al 900 (a metros del cruce con Pedro Pico) y su conductor --que dio positivo de cocaína-- quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para rescatarlo.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor se habría descompensado mientras manejaba por el empedrado sentido a Villa Rosas, circunstancia que pudo haber provocado que perdiera el control del rodado y terminara impactando contra el árbol.

Como consecuencia del choque, el joven no podía salir por sus propios medios. Ante esta situación, los rescatistas tuvieron que forzar una de las puertas del automóvil para poder retirarla.

Al momento de recibir asistencia, el conductor estaba consciente, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre su estado de salud. En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil, bomberos y efectivos policiales.