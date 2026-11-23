Franco Colapinto volvió a ser protagonista, aunque esta vez fuera de las pistas. Después de conseguir uno de sus mejores resultados en la Fórmula 1, el argentino sorprendió al viajar en clase económica en un vuelo comercial, donde fue reconocido por una pasajera que compartió las imágenes en las redes sociales.

El piloto de Alpine, de 23 años, venía de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado que le permitió sumar ocho puntos para la escudería francesa.

Sin embargo, pocas horas después de la competencia, una situación cotidiana llamó la atención de sus seguidores.

Una joven lo reconoció mientras esperaba para abordar un avión y decidió filmarlo. En las imágenes se observa a Colapinto haciendo la fila junto al resto de los pasajeros, vestido con ropa deportiva, una mochila y el casco que había utilizado durante la carrera.

"Primera en mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto", escribió la mujer en una publicación que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

La pasajera también compartió imágenes desde el interior de la aeronave, donde se puede ver al argentino acomodando sus pertenencias en el compartimiento superior antes de ubicarse junto a la ventanilla.

El piloto llevaba auriculares y mantenía su casco de competición sobre las rodillas.

El curioso episodio que protagonizó con su casco

Según relató la misma pasajera, Colapinto también atravesó una situación particular durante los controles previos al embarque.

La joven aseguró que el personal del aeropuerto le pidió que se colocara el casco porque lo estaba transportando como un elemento adicional de equipaje.

Colapinto viajando en Economy después del GP de Las Vegas y llevando el casco en la mano para no pagar un tercer equipaje JAJAJAJAJA Nunca cambies Franco 🙏🏼 https://t.co/xPDy0NUSdK — 43 ★ (@ColapintoFiles) November 22, 2026

"Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un 'tercer equipaje'", contó la usuaria, junto con una fotografía del corredor con el elemento de protección colocado.

La situación generó comentarios entre los seguidores del argentino, aunque no es la primera vez que se lo ve viajando en clase económica.

En julio de 2025, antes del Gran Premio de Hungría, Colapinto había sido reconocido en un vuelo de la aerolínea de bajo costo Wizz Air, que conectaba Barcelona con Budapest.

En aquella oportunidad también vestía ropa deportiva y llevaba auriculares, intentando pasar inadvertido entre los pasajeros.

La escena contrasta con otra experiencia que el propio piloto había contado tiempo atrás, cuando Lewis Hamilton lo invitó a viajar en un avión privado desde Nueva York hasta Londres, luego de participar en la presentación de la película F1.

Tras su destacada actuación en Las Vegas, Colapinto volvió a llamar la atención por una situación alejada de los circuitos y de los lujos que suelen asociarse con la máxima categoría del automovilismo.