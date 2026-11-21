Destacada A
Quedó en libertad el chofer de Uber que agredió a un jubilado
La calificación del delito permite que la causa siga sin que esté detenido, mientras que la víctima insistirá en que se trató de un intento de homicidio.
Gerardo Hernández (44), el hombre que fue detenido por una brutal agresión contra Guillermo Calvento (71) fue liberado debido a que la calificación del delito del que se le acusa permite que la causa siga con él en libertad.
Hernández está imputado por el delito de lesiones, luego de quedar detenido el domingo tras golpear en plena calle del centro a Calvento, luego de una discusión por la cancelación de viaje de la aplicación.
Debido a la gravedad de las lesiones y la forma en que se produjo la agresión (lo sorprendió por detrás y lo pateó cuando cayó al piso), los particulares damnificados irán por la calificación de tentativa de homicidio.
El ataque le provocó a Calvento una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral y en una entrevista con La Brújula TV, aseguró que perdió el conocimiento tras recibir un golpe desde atrás y que recién al día siguiente descubrió lo sucedido.
Calvento señaló que después alejarse del sitio de la discusión no recuerda más nada: “Yo me entero que fue un Uber al otro día, porque a mí me llevaron al hospital pensando que me había caído en la calle, pero este tipo, esta bestia, me atacó desde atrás. Yo después me di cuenta cuando vi las cámaras de seguridad que hay una persona que me pega un golpe, caigo desmayado y me patea la cabeza”.
Las cámaras de seguridad municipales permitieron reconstruir el violento incidente y su abogada, la doctora Rocío Decker, explicó, también en La Brújula TV, que las imágenes muestran cómo el acusado dio la vuelta a la manzana, encontró nuevamente a Calvento, estacionó su automóvil y descendió para atacarlo.
“El primer golpe de puño que le da, al ser en la nuca, ya lo desmaya. Y después son las patadas una vez que está tendido en el piso”, detalló la letrada, quien sostuvo que la agresión podría haber tenido consecuencias fatales por lo cual está solicitando que la causa se identifique como tentativa de homicidio.
Quedó en libertad el chofer de Uber que agredió a un jubilado
Cáncer de páncreas: una pastilla mostró resultados alentadores en un ensayo clínico
Convocan a un paro universitario para el miércoles
Sobrevivió a la tragedia de Bahiense del Norte y ahora puede quedarse sin casa
Desde que asumió Milei, Argentina perdió más de 32.000 empresas: un promedio de 32 por día
Más Leídas
-
La región23 horas ago
Cayó en un pozo ciego, pasó varias horas atrapado y fue rescatado por bomberos
-
Noticias B22 horas ago
El Gobierno aprobó el RIGI de YPF para exportar gas licuado por más de US$ 50.000 millones
-
Noticias B20 horas ago
Caso Cristian Lucero: la familia aseguró estar "disconforme" con la decisión del jurado
-
Noticias B18 horas ago
Punta Alta: entró a una vivienda y terminó baleado
-
Noticias A7 horas ago
Crecen los conflictos entre vecinos y advierten sobre situaciones cada vez más difíciles de resolver
-
Destacada C5 horas ago
Ex Centro de Compras: "Durante 11 meses no tuvimos ninguna respuesta de los propietarios"
-
Destacada C6 horas ago
Buscan mejorar 250 viviendas en Bahía durante 2027: cuáles son los barrios incluidos
-
Noticias B17 horas ago
Tarjeta SUBE: este domingo se interrumpirán varios servicios durante 12 horas