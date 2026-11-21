Gerardo Hernández (44), el hombre que fue detenido por una brutal agresión contra Guillermo Calvento (71) fue liberado debido a que la calificación del delito del que se le acusa permite que la causa siga con él en libertad.

Hernández está imputado por el delito de lesiones, luego de quedar detenido el domingo tras golpear en plena calle del centro a Calvento, luego de una discusión por la cancelación de viaje de la aplicación.

Debido a la gravedad de las lesiones y la forma en que se produjo la agresión (lo sorprendió por detrás y lo pateó cuando cayó al piso), los particulares damnificados irán por la calificación de tentativa de homicidio.

El ataque le provocó a Calvento una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral y en una entrevista con La Brújula TV, aseguró que perdió el conocimiento tras recibir un golpe desde atrás y que recién al día siguiente descubrió lo sucedido.

Calvento señaló que después alejarse del sitio de la discusión no recuerda más nada: “Yo me entero que fue un Uber al otro día, porque a mí me llevaron al hospital pensando que me había caído en la calle, pero este tipo, esta bestia, me atacó desde atrás. Yo después me di cuenta cuando vi las cámaras de seguridad que hay una persona que me pega un golpe, caigo desmayado y me patea la cabeza”.

Las cámaras de seguridad municipales permitieron reconstruir el violento incidente y su abogada, la doctora Rocío Decker, explicó, también en La Brújula TV, que las imágenes muestran cómo el acusado dio la vuelta a la manzana, encontró nuevamente a Calvento, estacionó su automóvil y descendió para atacarlo.

“El primer golpe de puño que le da, al ser en la nuca, ya lo desmaya. Y después son las patadas una vez que está tendido en el piso”, detalló la letrada, quien sostuvo que la agresión podría haber tenido consecuencias fatales por lo cual está solicitando que la causa se identifique como tentativa de homicidio.