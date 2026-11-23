La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó este lunes al Senado de la Nación que avance con la aprobación del proyecto de Ley para prevenir la Ludopatía y regular las apuestas online, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que está próxima a perder estado parlamentario.

A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, los obispos expresaron su preocupación por la expansión de las apuestas digitales entre niños, adolescentes y jóvenes, y cuestionaron la demora en el tratamiento de la propuesta.

"Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley", señalaron las autoridades de la Iglesia en el documento titulado Es un soplo la vida… pero el bien permanece.

La iniciativa fue aprobada por Diputados hace dos años, pero todavía no recibió tratamiento en la Cámara alta. Ante la posibilidad de que pierda estado parlamentario, la Iglesia pidió una definición urgente.

"Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea", advirtieron.

En ese sentido, la Conferencia Episcopal sostuvo que el Congreso debe dar una respuesta frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.

Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Foto: Agencia NA/RRSS

La preocupación por las apuestas entre los jóvenes

En la carta, los representantes de la Iglesia alertaron que las consecuencias de la ludopatía no se limitan a las pérdidas económicas, sino que también pueden afectar los vínculos familiares y los proyectos personales.

"Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran", expresaron.

Además, advirtieron que en las situaciones más graves pueden aparecer cuadros de desesperación y riesgo de suicidio.

Los obispos consideraron que la falta de tratamiento del proyecto representa una postergación de las respuestas que necesita la sociedad frente al avance de las plataformas de apuestas.

"La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", remarcaron.

También plantearon que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál es la posición de sus representantes sobre la regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea.

La carta lleva las firmas del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; del vicepresidente primero y arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; del vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y del secretario general, Raúl Pizarro.

El pronunciamiento se produjo mientras el Senado se prepara para abordar el proyecto, cuyo futuro parlamentario deberá resolverse antes de que finalice el período legislativo.