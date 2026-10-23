Primavera gris: cómo influyen los días nublados en el ánimo y la salud

La persistencia de jornadas nubladas, lluvias y temperaturas bajas marcó buena parte de octubre. Entre el 7 y el 15, el Observatorio Central de Buenos Aires registró nueve días consecutivos con precipitaciones, una de las rachas más extensas desde 1991. El escenario coincide con una primavera atravesada por El Niño, fenómeno que favorecerá lluvias superiores a las normales en diferentes regiones del país.

En Bahía Blanca, por ejemplo, los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que octubre tuvo el comienzo más frío en la última década.

Según especialistas consultados por Chequeado, una menor exposición a la luz natural puede influir sobre el sueño, la energía y el estado de ánimo, aunque no significa que varios días grises provoquen depresión.

“Cuando pasamos varios días con el cielo nublado pueden aparecer molestias, como dificultad para despertarse, somnolencia durante el día, baja energía y el ánimo se vuelve más irritable o apagado”, explicó la psiquiatra Mariángeles Pose.

Diversas investigaciones encontraron asociaciones entre variables meteorológicas, precipitaciones y síntomas depresivos, mientras que otros estudios observaron que pasar más tiempo al aire libre durante el día se relaciona con un mejor descanso y menor presencia de esos síntomas. Sin embargo, los científicos remarcan que estas relaciones no permiten establecer una causa directa.

Manuel Crespo, investigador del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, señaló que la luz interviene en la regulación de los ritmos circadianos. Una iluminación diurna tenue puede modificar mecanismos vinculados con la motivación y el estado de ánimo.

Respecto de la vitamina D, los especialistas aclararon que una seguidilla de jornadas sin sol no genera automáticamente una deficiencia ni justifica tomar suplementos sin indicación médica.

Para reducir el impacto del clima, recomiendan exponerse a la luz natural aun cuando esté nublado, mantener horarios regulares para dormir y comer, realizar actividad física y salir al aire libre.

“Aunque los días oscuros, nublados y fríos dan ganas de quedarse en casa y estar frente a las pantallas, es importante salir igual”, sostuvo el psicólogo Rodolfo Sapiains.

Si el malestar persiste durante más de dos semanas o afecta las actividades cotidianas, los profesionales aconsejan realizar una consulta médica.

Fuente: Chequeado