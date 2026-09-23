Se viene un jueves primaveral con un marcado ascenso de la temperatura

Bahía Blanca tendrá este jueves una jornada con temperaturas elevadas para esta época del año, con una máxima que podría ubicarse entre los 25 y 26 grados, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

Durante las últimas horas de este miércoles continuará el viento, aunque irá perdiendo intensidad progresivamente. Hacia el cierre de la jornada se esperan velocidades de entre 25 y 30 kilómetros por hora, mientras que la temperatura se mantendrá alrededor de los 15 grados.

De Benedictis explicó que la circulación de viento del norte favorecerá una noche templada y con bastante nubosidad. Además, durante la madrugada del jueves no se descarta la presencia de alguna llovizna aislada, aunque la inestabilidad será de corta duración.

Para el comienzo del jueves se prevé una mínima de entre 12 y 13 grados. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán y, pese a la presencia de nubosidad, la temperatura aumentará hasta alcanzar registros cercanos a los 25 o 26 grados durante la tarde.

El panorama será similar en Monte Hermoso y la zona serrana. En Sierra de la Ventana la mínima podría ubicarse cerca de los 10 grados, mientras que durante la tarde las marcas también rondarán los 25 grados.

El especialista señaló que comienzan a registrarse picos de temperatura propios de la primavera, aunque todavía de manera irregular.