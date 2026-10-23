ARBA: cómo acceder a los descuentos habilitados para deudores



La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la normativa que regula el nuevo plan especial de pagos, que entrará en vigencia el lunes 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta 40% para regularizar deudas tributarias.

La medida publicada en el Boletín Oficial busca facilitar que familias, comercios y empresas puedan ordenar su situación fiscal antes de fin de año y llegar a 2027 en condiciones de acceder a los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores.

La iniciativa apunta a generar una instancia de regularización antes del comienzo del próximo período fiscal. Es que de cara al año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.

Para acceder, ARBA exige sostener una conducta de cumplimiento: los mayores beneficios estarán dirigidos a quienes hayan abonado sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años.

El régimen de regularización alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, aun cuando se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También se admitirán las correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos.

Cómo es el plan que lanzó ARBA

Para aprovechar el mayor descuento el pago debe hacerse en las primeras semanas del plan. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%, 15% y 10%, respectivamente.

Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio alcanzará el 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. En la última etapa, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para la cancelación al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Fuente: DIB