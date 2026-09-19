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Primavera en Bahía: el Municipio desplegará controles y operativos de prevención
Serán hasta el lunes inclusive, con presencia en paseos públicos, sectores gastronómicos y puntos nocturnos.
El Municipio desplegará hasta el próximo lunes 21 inclusive un amplio operativo de prevención por los festejos del Día de la Primavera en Bahía Blanca.
El dispositivo incluirá controles de tránsito, acciones de concientización vial y tareas coordinadas desde el Centro de Monitoreo, junto a diferentes áreas municipales.
El director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, explicó que el área de Juventud y Participación Ciudadana, junto a la Asociación Bahiense Familiares de Estrellas Amarillas (ABFE), estará a cargo de las acciones de concientización.
“Además habrá diferentes operativos en los paseos públicos y también tendremos agentes controlando los distintos puntos nocturnos”, señaló.
Por su parte, la directora de Tránsito, Mercedes Azpeitia, remarcó que el objetivo es preservar la tranquilidad durante todo el fin de semana.
“Nuestro objetivo es que todos puedan disfrutar, tanto de día como de noche, en los lugares más concurridos de nuestra ciudad, en los espacios públicos y lugares gastronómicos”, indicó.
Azpeitia detalló que los operativos serán dinámicos y estáticos, con controles en puntos fijos, ferias y parques.
“Queremos que la familia pueda festejar y volver a sus casas con absoluta normalidad”, agregó.
La presentación se realizó en la sede del Centro de Monitoreo y contó también con la participación del director de Juventud, Juan Dellerba, y representantes de ABFE.
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