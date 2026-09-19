Monte Hermoso y sus shows para la Fiesta Nacional de la Primavera

Monte Hermoso pondrá en marcha hoy una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, uno de los encuentros más convocantes del calendario turístico de la ciudad balnearia y de toda la región.

La 32° edición tendrá como escenario central la Plaza Parque General San Martín, donde se montará una propuesta pensada para disfrutar al aire libre durante todo el fin de semana.

El plato fuerte de este sábado será la presentación de Cruzando el Charco, la banda platense que llega a Monte Hermoso en medio de un gran presente artístico, luego de celebrar sus 14 años de trayectoria con un show a sala llena en el Microestadio Atenas de La Plata.

El grupo será el encargado de abrir los espectáculos principales de una fiesta que también tendrá música en vivo, DJs y patio gastronómico, en una propuesta que volverá a reunir a miles de visitantes para darle la bienvenida a la primavera.

La celebración continuará mañana, con otro cierre fuerte: Guasones se presentará el domingo para bajar el telón del fin de semana. La histórica banda liderada por Facundo Soto atraviesa su Gira Rock & Blues en Vivo 2026, con presentaciones en distintos escenarios del país y una gira por España.

Con ese panorama, Monte Hermoso vuelve a transformarse en uno de los puntos de encuentro de la región. Música, gastronomía y actividades al aire libre marcarán el inicio de la primavera en la ciudad balnearia.

Cronograma de la 32ª Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso

Jueves 17 al domingo 20

Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19 Damas A de hockey, en la cancha de agua del Polideportivo Municipal.

Sábado 19

10:00 a 14:00: Encuentro de Mini Básquet, en el Polideportivo Municipal.

12:00: apertura del patio gastronómico.

Desde las 14:00: “Florecerá la Memoria” , intervención mural en vivo junto a la Escuela de Educación Artística N.º 1 “Gustavo Cerati” y Matías De Brasi, en la Casa de la Cultura.

, intervención mural en vivo junto a la Escuela de Educación Artística N.º 1 “Gustavo Cerati” y Matías De Brasi, en la Casa de la Cultura. 14:00 a 18:00: actividades recreativas y deportivas en la playa, en Costanera y Traful Bis, con DJ y premios.

16:00 a 20:00: torneo mixto de vóley para jóvenes de 14 a 18 años, en el Polideportivo Municipal.

18:00: DJs.

18:00: encuentro literario y micrófono abierto, en la Biblioteca Popular.

20:00: show de Escuálidos.

21:00: show de Cruzando el Charco.

Domingo 20

12:00: apertura del patio gastronómico.

14:00 a 18:00: actividades recreativas y deportivas en la playa, en Costanera y Traful Bis.

18:00: DJs.

20:30: cierre musical con Guasones.

La organización aclaró que la programación y los horarios pueden modificarse por cuestiones climáticas, organizativas o de fuerza mayor.