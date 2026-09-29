Revelan el truco casero con rosas y naranja que sirve para perfumar la casa en primavera

Una preparación sencilla con pétalos de rosa y cáscaras de naranja puede convertirse en una alternativa para renovar el aroma de distintos ambientes del hogar sin recurrir a productos industriales.

El procedimiento es simple: colocar ambos ingredientes en una olla con agua y llevarlos a hervor. Con el calor, los pétalos liberan su perfume floral mientras que la naranja aporta notas cítricas y frescas, que se distribuyen a través del vapor.

Pétalos de rosa y cáscaras de naranja pueden combinarse para crear un aroma floral y cítrico en el hogar. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Para prepararlo se necesita aproximadamente un litro de agua, pétalos de rosa limpios y cáscaras de naranja. Una vez que el agua comienza a hervir, se recomienda bajar el fuego y mantener la mezcla caliente durante algunos minutos antes de apagar la hornalla.

El método puede utilizarse para perfumar de manera temporal sectores como el living, el comedor, la cocina o el recibidor. Su duración dependerá de factores como el tamaño del ambiente, la cantidad de ingredientes utilizados y la ventilación de la vivienda.

Hervir cáscaras de naranja con pétalos de rosa es una alternativa sencilla para renovar temporalmente el aroma de los ambientes. Foto: Unsplash

Hay, sin embargo, una precaución importante: conviene emplear pétalos de flores que no hayan sido tratadas recientemente con pesticidas, insecticidas u otros productos químicos. Por ese motivo, se aconseja priorizar rosas de plantas propias o de origen conocido y lavarlas suavemente antes de colocarlas en la olla.

También es fundamental no dejar la preparación sin supervisión mientras permanezca sobre el fuego y mantener el recipiente fuera del alcance de chicos o mascotas. Más que sustituir de manera permanente a los aromatizantes, esta combinación funciona como una opción ocasional y económica para darle otro perfume a la casa, especialmente durante los meses de primavera.