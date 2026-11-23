Un hombre de 67 años fue encontrado muerto este domingo en el predio ferroviario de Carmen de Patagones y la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara a la Policía sobre la presencia de una persona tendida en el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron al hombre boca abajo y constataron que no presentaba signos vitales, por lo que solicitaron la intervención de Policía Científica.

Según informó el medio Patagones a Diario, el cuerpo no presentaba lesiones externas visibles, aunque por el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Durante la investigación, los efectivos localizaron a una mujer que se identificó como hermana de crianza de la víctima, quien posteriormente reconoció el cuerpo en la morgue del Hospital Pedro Ecay.

La mujer declaró que había visto al hombre por última vez durante la mañana del viernes 20 de noviembre. También indicó que tenía antecedentes de hipertensión arterial y que tomaba medicación diariamente.

Además, señaló que el fallecido solía concurrir al sector ferroviario, donde en otras oportunidades había sido encontrado consumiendo bebidas alcohólicas.

La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Carmen de Patagones, bajo la carátula de averiguación causal de muerte. La Justicia dispuso que la autopsia se realice este lunes, a las 15, en la morgue de Policía Científica de Bahía Blanca, con el objetivo de establecer qué provocó el fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de la muerte y se aguardan los resultados de los estudios forenses.