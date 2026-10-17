Bahía Blanca tuvo el comienzo de octubre más frío de los últimos 10 años

Que los bahienses no han terminado de guardar su ropa de invierno es más que un comentario que se hace mientras se espera el colectivo, porque los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avalan que el comienzo de octubre de 2026 ha sido el más frío en la ciudad en la última década.

Los registros de la primera quincena muestran que la temperatura media estimada (promedio entre mínima y máxima) fue de 11,8 grados, la cifra más baja desde el mismo lapso de 2015 cuando fue de 10,5 grados.

Otros datos confirman que el décimo mes del año en la ciudad ha sido atípico en cuanto a las marcas térmicas. La temperatura máxima promedio entre el 1 y 15 del mes fue de 16,4 grados, la más baja en los últimos 36 años, junto con el mismo lapso de 2015.

Bahía experimentó entonces tardes más frías que los años anteriores, en las que además se sumaron varios días consecutivos con nubosidad, humedad y algunos con lluvia.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la baja no fue tan marcada, ya que el promedio de la primera quincena de octubre fue de 7,2 grados, por debajo de los 9,7 grados que se registraron en el mismo período del año pasado, pero no resultó menor al de 2024 cuando las mañanas fueron más frías con una media de 6,7 grados.

Los registros del SMN muestran que la temperatura promedio para todo el mes de octubre en un período más largo que va de 1981 a 2010 fue de 15,1 grados. Habrá que esperar que termine de transcurrir el mes para ver cuánto se aleja de ese promedio.