"Por una primavera sin estrellas amarillas": la campaña para evitar tragedias viales

Con el inicio de la primavera y las celebraciones por el Día del Estudiante, la Fundación Estrellas Amarillas puso en marcha su campaña nacional de concientización vial “Por una Primavera sin Estrellas Amarillas”.

La iniciativa busca apelar a la responsabilidad de los conductores, especialmente de los jóvenes, para evitar tragedias en las calles y rutas durante una fecha marcada por encuentros, salidas y festejos.

La campaña tiene un origen profundamente doloroso: la muerte de Paolo Mellano, un joven de 19 años que perdió la vida en la madrugada del 21 de septiembre de 2003, víctima de una picada ilegal.

A partir de esa tragedia, su madre impulsó la primera estrella amarilla pintada sobre el asfalto, como símbolo de memoria, reclamo y prevención. Con el tiempo, ese gesto se transformó en un movimiento nacional que busca salvar vidas.

Desde la Fundación remarcaron una serie de conductas clave para que los festejos sigan siendo sinónimo de alegría:

Alcohol cero al volante: si vas a conducir, no consumas alcohol.

Casco y cinturón: uso obligatorio y correcto del casco en motos y del cinturón de seguridad en autos.

Respeto por las velocidades: bajar la velocidad permite reaccionar a tiempo y puede evitar un siniestro.

“Pintar una estrella es un acto de memoria, pero evitar un siniestro vial es un compromiso colectivo”, señalaron desde la campaña.

Y cerraron con una frase que sintetiza el mensaje de prevención: “De vos depende no sumar una estrella más al cielo”.