Los lunares vuelven a estar de moda: cómo llevar el estampado que marca tendencia

La moda siempre encuentra la manera de recuperar tendencias del pasado y adaptarlas a los nuevos tiempos. Esta primavera de 2026, los lunares vuelven a convertirse en protagonistas, con propuestas que combinan elegancia, frescura y un estilo contemporáneo.

El estampado, tradicionalmente asociado con los vestidos de cintura marcada y las polleras amplias de los años 50, reaparece en las colecciones de primavera-verano con diseños renovados que permiten incorporarlo tanto a conjuntos informales como a opciones más sofisticadas.

La tendencia se aleja de las combinaciones exclusivamente retro para apostar por prendas modernas, diferentes tamaños de lunares y una paleta de colores más amplia.

Los lunares vuelven a ser tendencia con versiones renovadas para los looks de primavera.

La versatilidad es uno de sus principales atractivos: pueden utilizarse como protagonistas de un conjunto o incorporarse mediante pequeños detalles, dependiendo del estilo personal y la ocasión.

Cómo combinar los lunares esta primavera

Una de las alternativas más sencillas para sumarse a esta moda es elegir una blusa estampada y combinarla con un jean recto, un pantalón de vestir o una pollera lisa.

Esta opción permite destacar el diseño sin sobrecargar el conjunto y resulta apropiada tanto para actividades cotidianas como para encuentros más formales.

Los vestidos también ocupan un lugar importante entre las propuestas de la temporada. Los modelos de largo midi y las prendas con movimiento recuperan cierta inspiración clásica, mientras que los cortes rectos ofrecen una apariencia más moderna.

Vestidos, blusas y polleras incorporan el estampado con cortes más actuales y fáciles de combinar.

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En el caso de las polleras, las versiones largas pueden acompañarse con remeras básicas o camisas de colores neutros. Para un estilo más relajado, las faldas cortas combinan con zapatillas o calzado plano.

Quienes prefieran incorporar los lunares de manera discreta pueden optar por accesorios como pañuelos, carteras o pequeños complementos que aporten un detalle diferente al vestuario.

Los colores y tamaños que se imponen

Aunque el blanco y negro continúa siendo la combinación más representativa de este estampado, la primavera de 2026 incorpora nuevas alternativas.

Los lunares blancos sobre fondos rojos, azules o marrones aparecen entre las propuestas de la temporada y permiten crear conjuntos más originales.

El tamaño de los dibujos también influye en el resultado final. Mientras que los puntos pequeños ofrecen una apariencia delicada y discreta, los más grandes generan un mayor impacto visual.

Para lograr una combinación equilibrada, una de las recomendaciones es acompañar las prendas estampadas con otras lisas, especialmente en tonos neutros.

El blanco y negro sigue vigente, aunque también crecen las variantes en rojo, azul y marrón.

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También es posible mezclar diferentes diseños, como lunares y rayas, aunque en esos casos conviene elegir proporciones distintas para evitar una apariencia demasiado recargada.

La principal novedad de esta temporada es que los lunares dejan de estar asociados exclusivamente con la moda vintage y se adaptan a estilos urbanos, minimalistas y deportivos.

De esta manera, un estampado que atravesó generaciones vuelve a instalarse entre las tendencias de primavera, demostrando que algunos clásicos nunca desaparecen por completo.