El presidente Javier Milei afrontará una semana con una intensa agenda institucional y política, que incluirá la visita del mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno y la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado. Las principales actividades se concentrarán entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.

La primera cita será el martes a las 11, cuando Milei reciba en la Casa Rosada a su par polaco. Del encuentro bilateral también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, según el cronograma oficial difundido por el Ejecutivo.

La visita de Nawrocki será uno de los acontecimientos centrales de la agenda internacional del Gobierno durante la semana. La reunión tendrá lugar en la sede del Poder Ejecutivo, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre los temas que abordarán ambos mandatarios ni sobre posibles acuerdos.

Una vez concluida esa actividad, Milei volverá a concentrarse en la política interna. A las 13 está prevista una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, en una semana marcada por la actividad parlamentaria y las negociaciones del oficialismo para avanzar con sus principales iniciativas legislativas.

La jornada del martes se completará a las 15 con una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. La exposición se realizará también en la Casa Rosada y forma parte de las actividades oficiales anunciadas para ese día.

En tanto, el miércoles 25 de noviembre el protagonismo pasará al Congreso. Desde las 15, Diego Santilli deberá presentarse ante el Senado para brindar su informe de gestión, en el marco de una sesión informativa especial. Será una de las principales actividades institucionales de la semana.

La exposición del jefe de Gabinete responde a las obligaciones establecidas para ese cargo, que contempla la concurrencia al Congreso para informar sobre la marcha de la administración nacional. La presentación se producirá en la última semana del período de sesiones ordinarias, mientras el oficialismo busca avanzar con distintos proyectos.

Con información de A24