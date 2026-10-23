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Detuvieron en un allanamiento a un hombre acusado de varios robos
Lo identificaron gracias a las cámaras del CEUM.
Un hombre de 31 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en la primera cuadra de Guatemala, en el marco de dos investigaciones por hurtos cometidos en jurisdicción de las comisarías Segunda y Séptima de Bahía Blanca.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de los Grupos Técnicos Operativos (GTO) de ambas dependencias, luego de distintas tareas investigativas y del análisis de registros del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y cámaras de seguridad particulares.
En el lugar fue detenido Pablo Gastón Giménez quien quedó imputado por el delito de hurtos reiterados.
La Policía informó que una de las causas se inició a partir de una denuncia presentada el 21 de octubre por un hecho ocurrido en la intersección de Manuel Molina y Vieytes.
La segunda investigación corresponde a un episodio denunciado el 16 de octubre, ocurrido en Estomba al 2100.
A partir de los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca autorizó el allanamiento.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró un bolso tipo neceser gris, dos relojes, un anillo, una campera negra, otras prendas que habrían sido utilizadas durante los hechos investigados y dos teléfonos celulares.
En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7 y el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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