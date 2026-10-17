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Apareció en Santiago del Estero el hombre de Buratovich que era buscado desde septiembre
Miguel Guayquipán fue localizado en la localidad de Taboada. De esa manera, la Policía dio por finalizada la búsqueda.
Después de más de dos semanas de incertidumbre, Miguel Ángel Guayquipán, el hombre de 48 años de Mayor Buratovich que permanecía desaparecido desde el 30 de septiembre, fue encontrado en la provincia de Santiago del Estero.
Según informó la Comisaría Quinta, sus familiares viajaron hacia aquella provincia y lograron localizarlo este viernes 16 de octubre en la localidad de Taboada. Las autoridades confirmaron que se encuentra en buen estado físico y de salud.
A partir de esta novedad, se dio por finalizado el protocolo de averiguación de paradero y se notificó a la UFIJ Nº20 del Departamento Judicial, que intervenía en la investigación.
Guayquipán había salido de su domicilio del barrio Autoconstrucciones, en Mayor Buratovich, alrededor de las 7 del miércoles 30 de septiembre, con destino a Bahía Blanca. Tenía previsto visitar a unos amigos en una vivienda de Chaco al 500 y posteriormente continuar viaje hacia Santiago del Estero.
Sin embargo, sus allegados perdieron contacto con él y, ante la falta de noticias, su hermana radicó una denuncia que dio inicio a la búsqueda policial.
El pasado 11 de octubre, La Brújula 24 había informado que la familia recibió datos que indicaban que el hombre podría encontrarse en la localidad santiagueña de Ojo de Agua, luego del análisis de cámaras de seguridad y el aporte de una persona que se comunicó tras observar los avisos difundidos en redes sociales.
En ese momento, sus allegados iniciaron una colecta solidaria para reunir el dinero necesario para viajar hasta Santiago del Estero y continuar la búsqueda personalmente.
Finalmente, el desplazamiento de los familiares permitió encontrarlo en Taboada y poner fin a la incertidumbre que se había prolongado durante más de dos semanas.
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